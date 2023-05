Noche de catalán y grandes éxitos en una gala de ‘Eufòria’ muy prometedora

Nueva gala de Eufòria esta noche a TV3. Los concursantes están frescos y con ganas después del descanso de la semana pasada gracias a la repesca, en la que recuperaron por sorpresa a Paula y Carlos. Los dos tienen el reto de demostrar que no ha sido un error darles una segunda oportunidad, del mismo modo que los compañeros y compañeras empiezan a estar nerviosos de cara a la gran final. Ahora sí que no habrá opción a fallar, puesto que los errores pasan a ser definitivos.

La cadena ha hecho público el reparto de temas de esta semana y también un video de la puesta en común, la que da algunas pistas sobre que puede pasar esta noche. En cuanto a la mecánica, la que últimamente están cambiando cada viernes por no aburrir, parece que han optado por recuperar un poco la normalidad y no harán cosas extrañas.

Vuelve la dinámica de competición y lo hacen con temas potentes y grandes retos. Los profesores han dejado caer que la gran actuación de la noche la protagonizará Jim, una de las preferidas, quien aseguran que «no volverá a ser la misma». ¿Qué le han preparado? De momento lo único que se sabe al respeto es que le han asignado el tema I’m so quiet de Björk. La cara que ha puesto la chica al conocer qué canción tendría lo dice todo.

Jim, asustada por el reto de esta semana | Instagram

Elena, con un gran reto en la gala de Eufòria de esta semana

También Elena tiene un gran reto en sus manos esta noche. En su caso, han querido que se ponga en la piel de Ana Torroja e interprete el icónico Mujer contra mujer de 1988. Ella misma ha reconocido que le asusta un poco: «Tengo la sensación de que se tiene que cuidar mucho esta canción». Otro de los momentos claves lo tendrá Sofia, que se ha quedado con la boca abierta cuando le han comunicado su tema És superfort de Josmar: «¿Y qué hacemos con esto?», ha estallado.

Clàudia, por su parte, podrá actuar con los Beta, el grupo del SX3 de quien cantará Creu-me . Las canciones en catalán tendrán un gran peso esta noche, teniendo en cuenta que también se oirá esta lengua en boca de Carlos con Les nits no moren mai y de Tomàs con el exitoso Coti x coti de The Tyets.

Ahora bien, también habrá grandes éxitos de cantantes famosísimas. La última favorita, Alèxia, defenderá Born this way de Lady Gaga. Paula vuelve al concurso con Girl on fire y hace pinta que podrá presumir de voz potente. Finalmente, Carla tendrá una de las más complicadas con un Girls just wanna have fun que no le ha hecho brillar en los ensayos.

Elena interpretará un himno de Mecano | Instagram

Actuaciones muy potentes en la gala de esta noche | Instagram

La puesta en común da pistas antes de la gala | Instagram