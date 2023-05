Nit de català i grans èxits en una gala d’Eufòria molt prometedora

Nova gala d’Eufòria aquesta nit a TV3. Els concursants estan frescos i amb ganes després del descans de la setmana passada gràcies a la repesca, en la qual van recuperar per sorpresa la Paula i el Carlos. Tots dos tenen el repte de demostrar que no ha estat un error donar-los una segona oportunitat, de la mateixa manera que els companys i companyes comencen a estar nerviosos de cara a la gran final. Ara sí que no hi haurà opció a fallar, ja que els errors passen a ser definitius.

La cadena ha fet públic el repartiment de temes d’aquesta setmana i també un vídeo de la posada en comú, la que dona algunes pistes sobre què pot passar aquesta nit. Pel que fa a la mecànica, la que darrerament estan canviant cada divendres per no avorrir, sembla que han optat per recuperar una mica la normalitat i no faran coses estranyes.

Torna la dinàmica de competició i ho fan amb temes potents i grans reptes. Els professors han deixat caure que la gran actuació de la nit la protagonitzarà la Jim, una de les preferides, la qui asseguren que “no tornarà a ser la mateixa”. Què li han preparat? De moment l’única cosa que se sap al respecte és que li han assignat el tema I’m so quiet de Björk. La cara que ha posat la noia en conèixer quina cançó tindria ho diu tot.

La Jim, espantada pel repte d’aquesta setmana | Instagram

L’Elena, amb un gran repte en la gala d’Eufòria d’aquesta setmana

També l’Elena té un gran repte a les mans aquesta nit. En el seu cas, han volgut que es posi en la pell d’Ana Torroja i interpreti l’icònic Mujer contra mujer del 1988. Ella mateixa ha reconegut que l’espanta una mica: “Tinc la sensació que s’ha de cuidar molt aquesta cançó”. Un altre dels moments claus el tindrà la Sofia, que s’ha quedat amb la boca oberta quan li han comunicat el seu tema És superfort de Josmar: “I què fem amb això?”, ha esclatat.

La Clàudia, per la seva banda, podrà actuar amb els Beta, el grup del SX3 de qui cantarà Creu-me. Les cançons en català tindran un gran pes aquesta nit, tenint en compte que també se sentirà la nostra llengua en boca del Carlos amb Les nits no moren mai i del Tomàs amb l’exitós Coti x coti de The Tyets.

Ara bé, també hi haurà grans èxits de cantants famosíssimes. L’última favorita, l’Alèxia, defensarà Born this way de Lady Gaga. La Paula torna al concurs amb Girl on fire i fa pinta que podrà presumir de veu potent. Finalment, la Carla tindrà una de les més complicades amb un Girls just wanna have fun que no l’ha fet brillar en els assajos.

L’Elena interpretarà un himne de Mecano | Instagram

Actuacions molt potents a la gala d’aquesta nit | Instagram

La posada en comú dona pistes abans de la gala | Instagram

La gala l’obrirà un concursant de l’any passat, l’Edu, que tornarà a trepitjar l’escenari per presentar el seu single. Al final de la gala, seran els Stay Homas els qui cantaran per mostrar en exclusiva el seu segon disc.