ERC vol portar al TC part de la llei d’habitatge que va negociar amb Madrid

El grup parlamentari d’ERC ha anunciat que vol portar al Tribunal Constitucional (TC) part de la llei espanyola d’habitatge que els republicans van negociar a Madrid. ERC ha registrat aquest dimarts una proposta de resolució al Parlament seguint l’argumentació del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que en un dictamen demanat per Junts va assenyalar una desena d’articles inconstitucionals de la norma perquè vulneren competències de l’autogovern de Catalunya. Junts ja havia presentat una proposta de resolució similar que es votarà en el primer ple del setembre, que tindrà lloc el pròxim dia 1, quan també es votarà el text d’ERC.

Fonts dels republicans han explicat a El Món que mentre es negociava la llei d’habitatge al Congrés el seu grup ja va “advertir que podria comportar invasió competencial”. De fet, recorden que durant la tramitació es va poder retirar algunes disposicions que podien plantejar un conflicte de competències. “En una negociació no es guanya deu a zero, i el bé superior era arrencar avenços socials i, també i alhora, evitar invasió competencial. I ara reblem el clau utilitzant les eines que tenim, com sempre”. ERC defensa que és possible mantenir “l’essència” de la llei i alhora defensar els interessos de la Generalitat.

ERC manté que aprovar la llei d’habitatge era una necessitat urgent perquè permet topar els preus del lloguer i avançar en la lluita contra l’especulació, dos aspectes importants que ja “existien a Catalunya amb la llei 11/2020 de mesures urgents en matèria d’habitatge i que van servir per ser pioners en la contenció de rendes”. Algunes d’aquestes mesures van acabar en no res perquè precisament el govern espanyol va portar la norma catalana al TC i aquest la va retallar de manera substancial. Ara l’independentisme li torna la jugada a la Moncloa.

La reacció de Junts

La diputada de Junts Aurora Madaula ha carregat contra els republicans per presentar una proposta molt similar a la registrada pel seu partit fa uns dies. En una piulada, Madaula ha recordat que el setembre hi haurà un ple extraordinari perquè Junts va demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i ara proposa anar al TC. “Junts ha recorregut la llei de l’habitatge perquè trepitja drets dels catalans. Per aquest mateix motiu Junts no vam donar suport a la llei i ho vam avisar. Cornuts i pagar el beure, no”.

Fonts republicanes han tret ferro a la duplicitat de peticions i defensen que el seu grup té tan dret com qualsevol altre a registrar propostes de resolució i lamenten que altres partits com el PSC o els comuns no s’hagin posicionat amb més contundència. “La pregunta seria, en tot cas, per què la resta de grups -que també hi tenen tot el dret- no presenten una proposta en defensa de l’autogovern de Catalunya?”