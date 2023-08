L’altre crim amb esquarterament a Tailàndia, amb assassí i víctima catalans

La mort del cirurgià colombià Edwi Arrieta a mans de Daniel Sancho, fill del conegut actor espanyol Rodolfo Sancho, ha causat un gran rebombori per la cruesa i la brutalitat d’un crim sobre el qual encara hi ha moltes incògnites. La defensa de Sancho ha assegurat que el noi s’està preparant per passar molt temps a la presó. “Sap què va fer. Vol planejar la vida a la presó”, ha dit el seu advocat en declaracions a premsa. En realitat, l’esperança de Sancho és que el seu cas acabi com l’altre crim amb esquarterament que va tenir lloc a Tailàndia l’any 2016, amb assassí i víctima catalans.

A finals de gener d’aquell any, un terrassenc de nom Artur Segarra va matar i esquarterar David Bernat, un empresari d’Albi (Garrigues) amb qui havia coincidit durant un viatge a Tailàndia. Tots dos van fer-se molt amics i sortien plegats de festa per Bangkok. Segons la investigació efectuada per la policia tailandesa, quan Segarra va descobrir que Bernat tenia molts diners, va tenir un atac d’avarícia i va matar l’empresari. Després el va esquarterar en diversos trossos i els va guardar al congelador de casa. Quan la seva parella va descobrir el que havia passat, Segarra va decidir llençar les restes del cadàver a un conegut riu de Bangkok.

Daniel Sancho Bronchalo en una imatge d’arxiu / EP

Detingut a Cambodja i condemnat a mort a Tailàndia

Segarra, que havia sigut candidat a Manresa (Bages) del partit racista Plataforma per Catalunya, va fugir a Cambodja, però pocs dies després va ser detingut i entregat a les autoritats tailandeses. Va anar a judici i va ser condemnat a mort, però el terrassenc va utilitzar una via força estesa a Tailàndia i va escriure una carta al rei Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangku per demanar clemència i aquest li va commutar la pena capital per la cadena perpètua. Gràcies a això, quan Segarra hagi complert almenys vuit anys de la sentència podria iniciar els tràmits per ser extradit i tornar a l’estat espanyol.

En aquella carta, Segarra va confessar l’assassinat de David Bernat, tot i que nova donar gaires detalls sobre el que havia fet amb el cos després de matar l’empresari. La justícia tailandesa considera provat que el va matar de manera premeditada per quedar-se amb els seus diners —hauria sostret fins a 20.000 euros de les targetes de crèdit de l’empresari—. De fet, la policia va rastrejar la compra d’un congelador de grans dimensions per amagar el cadàver o el lloguer d’una casa als afores de Bangkok per amagar-hi part del material que va fer servir per assassinar i esquarterar Bernat.

Dispositiu de seguretat de la policia tailandesa / Europa Press/Contacto/Teera Noisakran 13/7/2023

Sancho podria copiar l’estratègia de Segarra

Vista l’experiència de Segarra, Sancho podria optar per la mateixa estratègia, tot i que trigarà molt temps a donar fruits i li espera una bona temporada entre reixes. El jove de 29 anys acaba d’ingressar a la presó després que el jutge hagi desestimat deixar-lo en llibertat provisional, tal com havia reclamat la defensa. “Està tranquil. Sap què ha fet. Entre tots farem el possible per resoldre aviat el cas”, ha dit el seu advocat en sortir de la presó tailandesa on es troba el jove. Sancho ja s’ha declarat culpable del crim –cosa que Segarra va trigar anys a fer– i ha reconstruït el que va passar a l’illa de Koh Phangan. Ara li esperen 10 dies d’aïllament pel protocol Covid que hi ha en vigor a les presons de Tailàndia. Durant aquests dies només podrà ser visitat per la família. Però per poder demanar clemència primer ha de ser condemnat i poden passar mesos o fins i tot un any perquè hi hagi sentència ferma.