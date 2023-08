8TV entra en fase de concurs de creditors

Després de tres mesos a la recerca de finançament i viabilitat, la televisió privada de Catalunya, 8TV, encapçalada per l’empresari italià Nicola Pedrazzoli ha entrat definitivament en fase de concurs de creditors aquest dimarts. Aquest concurs va més enllà de la televisió i afecta tota la companyia Emissions Digitals de Catalunya (EDICA). Tot el procés va començar el passat 30 de maig que la cadena privada va entrar en fase de preconcurs de creditors, unes mesures que s’han vist obligats a tirar endavant arran de la mala situació econòmica en la qual es troba l’empresa. Però, quins factors els han portat a arribar fins a aquest punt?

En primer lloc, les pèrdues de Fibracat i Barça TV -dos canals que l’empresa EDICA tenia llogats- van desestabilitzar significativament l’economia de l’empresa de comunicacions. Això sumat al canvi de tendència que viu el mercat de la televisió, en el qual cada vegada és més complicat mantenir l’audiència arran de la pèrdua del “consum de la televisió convencional”, segons expliquen des de l’empresa, els ha suposat una estocada mortal: “El canvi de tendència va fer caure les inversions publicitàries de les grans empreses i marques en més de 400 milions d’euros”, expliquen.

8tv

Així doncs, després de la fase de preconcurs de creditors, un administrador concursal serà qui s’encarregui de validar els comptes de l’empresa i definir-ne un pla de viabilitat, o si és el cas, de portar l’empresa a liquidació, ja que no hi hauria manera de fer reflotar el vaixell de Pedrazzoli.

Pedrazzoli defensa els professionals de la cadena

Nicola Pedrazzoli defensa el paper dels professionals que conformen la cadena i culpa de l’estat de l’empresa a “una situació conjuntural agreujada pel monopoli del mesurament d’audiència, de dubtosa eficiència i qualitat”. “Si 8TV no és viable, no ho ha estat per manca d’un projecte sòlid, amb els millors professionals, i dut a terme amb la màxima austeritat”, assevera. De fet, en aquest sentit, l’empresari italià critica que cap mitjà televisiu privat serà viable si les condicions segueixen com ara.