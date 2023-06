Compte enrere per a 8TV amb el canal que el CAC li podria retirar

Els problemes es multipliquen per a l’empresari del món de la comunicació Nicola Pedrazzoli, conseller delegat d’Edica (Edicions Digitals de Catalunya), l’empresa propietària de 8TV i del diari digital El principal. Mentre té obert un preconcurs de creditors sobre Edica i una oferta de compra per 8TV que diu que confia que no haurà d’acceptar, se li acaba l’aire de cara al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El CAC fa mesos que manté converses formals amb l’empresari –fins i tot va haver de fer-hi una compareixença oficial en què hi havia els cinc consellers i altres directius de l’organisme regulador– i li ha adreçat dos escrits en què li reclama que trobi una solució per al canal que té en situació irregular. Es tracta del canal que va deixar lliure Fibracat TV a finals de l’any passat, quan va deixar d’emetre sobtadament, i per al qual Pedrazzoli encara no ha trobat nou llogater. La pressió augmenta perquè el CAC no vol que el període d’interinatge s’allargui indefinidament. I, a més a més, a finals de juny Edica pot trobar-se que el problema se li duplica, perquè està previst que també deixi d’emetre Barça TV, que ocupa un altre canal del seu multiplex.

8tv

La complicada història de l’únic multiplex privat que hi ha a Catalunya ja ve de quan era propietat del Grupo Godó. En aquella etapa, la companyia editora de La Vanguardia ja va tenir un problema similar i la situació es va anar allargant. Els actuals consellers del CAC, renovats l’any passat, no volen que la jugada es torni a repetir.

Pedrazzoli considera que la seva situació justifica el marge que demana

Des que a finals de gener Pedrazzoli va comunicar que havia perdut el llogater Fibracat TV, ha anat demanant marge per trobar-ne un altre. Simultàniament, ha proposat que se li accepti que dupliqui l’emissió de 8TV en aquest canal en desús mentre no troba algun altre emissor per omplir-lo. Però aquesta opció, tot i que ja s’havia fet servir en l’època de Godó, no està prevista per la llei. Només hi ha una escletxa a la qual s’aferra Pedrazzoli: és una mesura que no es pot aplicar sense un motiu justificat, i ell entén que en el seu cas té justificació. La qüestió és durant quant temps es pot acceptar que la situació en què es troba Edica és sobrevinguda.

Tot i que no hi ha un termini establert, ja fa mig any que la situació és aquesta, i el CAC li ha fet saber que si l’expedient no evoluciona cap a una resolució hauran de prendre la mesura corresponent, que seria rescatar el canal: l’espai radioelèctric és públic i el CAC ha de vetllar pel bon ús de les concessions que dona als privats. I permetre que hi hagi un canal –o dos, si no hi ha un canvi inesperat pel que fa a Barça TV– en desús o amb contingut duplicat no forma part de les previsions de la normativa. Si arriba el cas, aquests canals es recuperarien i s’haurien de tornar a posar en concurs públic.