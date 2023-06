Cuenta atrás para 8TV con el canal que el CAC le podría retirar

Los problemas se multiplican para el empresario del mundo de la comunicación Nicola Pedrazzoli, consejero delegado de Edica (Ediciones Digitales de Cataluña), la empresa propietaria de 8TV y del diario digital Lo principal . Mientras tiene abierto un preconcurso de acreedores sobre Edica y una oferta de compra por 8TV que dice que confía que no tendrá que aceptar, se le acaba el aire de cara al Consejo del Audiovisual de Cataluña.

El CAC hace meses que mantiene conversaciones formales con el empresario –incluso tuvo que hacer una comparecencia oficial en que había los cinco consejeros y otros directivos del organismo regulador– y le ha dirigido dos escritos en que le reclama que encuentre una solución para el canal que tiene en situación irregular. Se trata del canal que dejó libre Fibracat TV a finales del año pasado, cuando dejó de emitir repentinamente, y para el cual Pedrazzoli todavía no ha encontrado nuevo locatario. La presión aumenta porque el CAC no quiere que el periodo de interinatge se alargue indefinidamente. Y, además, a finales de junio Edica puede encontrarse que el problema se le duplica, porque está previsto que también deje de emitir Barça TV, que ocupa otro canal de su multiplex.

8tv

La complicada historia del único multiplex privado que hay en Cataluña ya viene de cuando era propiedad del Grupo Godó. En aquella etapa, la compañía editora de La Vanguardia ya tuvo un problema similar y la situación se fue alargando. Los actuales consejeros del CAC, renovados el año pasado, no quieren que la jugada se vuelva a repetir.

Pedrazzoli considera que su situación justifica el margen que pide

Desde que a finales de enero Pedrazzoli comunicó que había perdido el locatario Fibracat TV, ha ido pidiendo margen para encontrar otro. Simultáneamente, ha propuesto que se le acepte que duplique la emisión de 8TV en este canal en desuso mientras no encuentra alguno otro emisor para llenarlo. Pero esta opción, a pesar de que ya se había usado en la época de Godó, no está prevista por la ley. Solo hay una rendija a la cual se aferra Pedrazzoli: es una medida que no se puede aplicar sin un motivo justificado, y él entiende que en su caso tiene justificación. La cuestión es durante cuánto tiempo se puede aceptar que la situación en que se encuentra Edica es sobrevenida.