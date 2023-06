Diez marcas que usan el catalán por presión popular

La Plataforma per la Llengua ha conseguido recientemente que la cadena Five Guys incorpore el catalán en sus cartas, pero este no ha sido el único éxito de este tipo de campañas impulsadas por la entidad, que recoge quejas y detecta casos de discriminación lingüística y vehicula la presión popular para que tenga efectos prácticos. El ONG del catalán acumula decenas de casos de éxito fruto de la presión que ha ejercido porque se respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos de los Países Catalanes. El responsable del ámbito empresarial de la entidad, Marc Biosca, cree que es muy importante establecer precedentes en algunos sectores para «extender el paisaje lingüístico» a otros ámbitos. Como ejemplo, cita el sector del textil, donde la Plataforma per la Llengua ha conseguido muchas mejoras que querría extender, por ejemplo, a sectores más complicados como el de la automoción.

Además de celebrar los hitos conseguidos, Biosca es consciente que todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en el ámbito digital. «Se ha producido una aceleración muy rápida en el ámbito digital, donde el catalán tiene muy poca presencia», explica. Añade que la entidad ha pasado muchos años «persiguiendo a las empresas para conseguir que incluyan el catalán en los manuales, etiquetas y cartas», y ahora el panorama ha cambiado completamente y hay que situar la mirada en el ámbito digital. Además, apunta que el catalán lo tiene más complicado en este ámbito, dado que Google tiene un «modelo supremacista» que premia unas lenguas por encima de otras. La solución, asegura Biosca, es un marco normativo que trate a todas las lenguas y sus hablantes como iguales.

Éxitos en la lucha para garantizar los derechos lingüísticos

La entidad enfrenta este nuevo reto para garantizar los derechos lingüísticos en el ámbito digital con éxitos importantes a las espaldas, que se recogen en la siguiente lista:

1- Five Guys

Una acción reivindicativa consiguió que esta cadena de fast food incorpore el catalán a su carta. Decenas de voluntarios de la entidad colapsaron el establecimiento de la cadena en el centro comercial El Triangle para reclamar un cambio que finalmente se ha dado gracias a la presión social. En parejas, los voluntarios entraron de forma escalonada al establecimiento y le pidieron al encargado la carta en catalán. Como que no la tenían, pidieron hojas de reclamación. Pocos meses después, Five Guys incorporó la carta en catalán.

La cadena de comer rápido Five Guys ya tiene carta en catalán / EP

2- Wifi Map

La ONG del catalán también ha conseguido que nuestra lengua se incorpore a Wifi Map, la aplicación líder para acceder a redes Wifi en todo el mundo. El 30 de marzo fue el primer día que la aplicación estaba disponible en catalán en l sistema iOS, el de Apple. Semanas después, la Plataforma por la Lengua consiguió que estuviera también disponible para Android.

3- EzDubs

La entidad ha tenido otro caso de éxito en la aplicación EzDubs, que ya tiene disponible el catalán en las lenguas de doblaje. Esta aplicación genera doblajes en directo y en diferido gracias a la inteligencia artificial. Se utiliza en todo el mundo y la Plataforma per la Llengua considera que haber conseguido implementar el catalán es «un éxito sin precedentes» en el campo de la inteligencia artificial, donde el catalán todavía está muy ninguneado.

4- Flying Tiger

Etiquetas en catalán en una de las tiendas más exitosas. La Plataforma per la Llengua ha conseguido recientemente que Flying Tiger etiquete en catalán sus productos después de nueve años de lucha y negociación con la empresa danesa. Así, las 858 tiendas de los 27 países donde opera la empresa tendrán productos etiquetados en catalán.

5- Cocina Valira

La entidad también ha conseguido que la empresa catalana Valira incorpore el catalán en su web y en el etiquetado de los enseres de cocina. Valira es una de las marcas líder en el sector y después de la presión de la ONG del catalán ha incorporado la lengua de su propio país a su página web.

6- Hello Nails

La cadena de centros de uñas Hello Nails rotula en catalán gracias a la presión de la entidad. El servicio de quejas de la entidad recibió varias reclamaciones de clientes y el ONG del catalán se puso manos a la obra. Contactó con la cadena y finalmente, después de negociaciones, la empresa empezó a rotular en catalán.

7- Lidl

La Plataforma per la Llengua también ha conseguido que los supermercados Lidl tengan el catalán en los tickets de compra. De nuevo, este hito se ha conseguido gracias al servicio de quejas del web de la entidad. Durante los últimos meses se recibieron muchas reclamaciones porque no había catalán a los tickets, pero también por el trato discriminatorio de algunos empleados. La entidad intervino y ha conseguido que el catalán esté presente en los tickets.

Lidl incorpora el catalán a los tickets / EP

8- Taurus

La entidad también ha negociado con Taurus, la empresa catalana con sede en el Alt Urgell líder en productos de cocina, para que incorpore el catalán en los manuales de uso de sus productos y en la página web. Previamente, se había conseguido que HP y Epson también incorporaran la lengua catalana en sus manuales de impresión.

9- Habitaclia

El tercer portal web inmobiliario con más visitas también ha rectificado su política de no permitir publicar anuncios en catalán. De nuevo, ha estado clave el servicio de quejas de la entidad, que durante octubre y el noviembre del 2020 recibió decenas de avisos de socios sobre el cambio de política de Habitaclia. Después de la intervención de la Plataforma por la Lengua el web vuelve a aceptar anuncios escritos en catalán.

10- Tesla

Los coches de esta marca ya ofrecen el catalán como lengua en el menú lingüístico de la pantalla digital. Esto convierte Tesla en la primera marca de coches que utiliza el catalán. También ha sido un éxito de la Plataforma per la Llengua, que contactó con la empresa en 2018 y después de dos años de negociación consiguió que se incorporara la lengua catalana en el menú de los coches. Así, Tesla permite configurar en catalán los paneles de control de todos sus modelos de coche gracias a la actualización 10.2 de su software. Los manuales también incluyen el catalán.