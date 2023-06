Deu marques que fan servir el català per pressió popular

La Plataforma per la Llengua ha aconseguit recentment que la cadena Five Guys incorpori el català a les seves cartes, però aquest no ha estat l’únic èxit d’aquest tipus de campanyes impulsades per l’entitat, que recull queixes i detecta casos de discriminació lingüística i vehicula la pressió popular perquè tingui efectes pràctics. L’ONG del català acumula desenes de casos d’èxit fruit de la pressió que ha exercit perquè es respectin els drets lingüístics dels ciutadans dels Països Catalans. El responsable de l’àmbit empresarial de l’entitat, Marc Biosca, creu que és molt important establir precedents en alguns sectors per “estendre el paisatge lingüístic” a altres àmbits. Com a exemple, cita el sector del tèxtil, on la Plataforma per la Llengua ha aconseguit moltes millores que voldria estendre, per exemple, a sectors més complicats com el de l’automoció.

A banda de celebrar les fites aconseguides, Biosca és conscient que encara queda molta feina per fer, sobretot en l’àmbit digital. “S’ha produït una acceleració molt ràpida a l’àmbit digital, on el català té molt poca presència”, explica. Afegeix que l’entitat ha passat molts anys “perseguint les empreses per aconseguir que incloguin el català als manuals, etiquetes i cartes”, i ara el panorama ha canviat completament i cal situar la mirada en l’àmbit digital. A més, apunta que el català ho té més complicat en aquest àmbit, atès que Google té un “model supremacista” que premia unes llengües per sobre d’altres. La solució, assegura Biosca, és un marc normatiu que tracti totes les llengües i els seus parlants com a iguals.

Èxits en la lluita per garantir els drets lingüístics

L’entitat enfronta aquest nou repte per garantir els drets lingüístics en l’àmbit digital amb èxits importants a l’esquena, que es recullen en la següent llista:

1- Five Guys

Una acció reivindicativa va aconseguir que aquesta cadena de fast food incorpori el català a la seva carta. Desenes de voluntaris de l’entitat van col·lapsar l’establiment de la cadena al centre comercial El Triangle per reclamar un canvi que finalment s’ha donat gràcies a la pressió social. En parelles, els voluntaris van entrar de forma esglaonada a l’establiment i li van demanar a l’encarregat la carta en català. Com que no la tenien, van demanar fulls de reclamació. Pocs mesos després, Five Guys va incorporar la carta en català.

La cadena de menjar ràpid Five Guys ja té carta en català / EP

2- WiFi Map

L’ONG del català també ha aconseguit que la nostra llengua s’incorpori a WiFi Map, l’aplicació líder per accedir a xarxes WiFi a tot el món. El 30 de març va ser el primer dia que l’aplicació estava disponible en català al sistema ios, el d’Apple. Setmanes després la Plataforma per la Llengua va aconseguir que estigués també disponible per a Android.

3- EzDubs

L’entitat ha tingut un altre cas d’èxit en l’aplicació EzDubs, que ja té disponible el català en les llengües de doblatge. Aquesta aplicació genera doblatges en directe i en diferit gràcies a la intel·ligència artificial. S’utilitza arreu del món i la Plataforma per la Llengua considera que haver aconseguit implementar-hi el català és “un èxit sense precedents” en el camp de la intel·ligència artificial, on el català encara està molt menystingut.

4- Flying Tiger

Etiquetes en català a una de les botigues més exitoses. La Plataforma per la Llengua ha aconseguit recentment que Flying Tiger etiqueti en català els seus productes després de nou anys de lluita i negociació amb l’empresa danesa. Així, les 858 botigues dels 27 països on opera l’empresa tindran productes etiquetats en català.

5- Cuina Valira

L’entitat també ha aconseguit que l’empresa catalana Valira incorpori el català al web i a l’etiquetatge dels estris de cuina. Valira és una de les marques líder en el sector i després de la pressió de l’ONG del català ha incorporat la llengua del seu propi país a la seva pàgina web.

6- Hello Nails

La cadena de centres d’ungles Hello Nails rotula en català gràcies a la pressió de l’entitat. El servei de queixes de l’entitat va rebre diverses reclamacions de clients i l’ONG del català es va posar mans a l’obra. Va contactar amb la cadena i finalment, després de negociacions, l’empresa va començar a rotular en català.

7- Lidl

La Plataforma per la Llengua també ha aconseguit que els supermercats Lidl tinguin el català als tiquets de compra. De nou, aquesta fita s’ha aconseguit gràcies al servei de queixes del web de l’entitat. Durant els últims mesos es van rebre moltes reclamacions perquè no hi havia català als tiquets, però també pel tracte discriminatori d’alguns empleats. L’entitat va intervenir i ha aconseguit que el català sigui present als tiquets.

Lidl incorpora el català als tiquets / EP

8- Taurus

L’entitat també ha negociat amb Taurus, l’empresa catalana amb seu a l’Alt Urgell líder en productes de cuina, perquè incorpori el català als manuals d’ús dels seus productes i a la pàgina web. Prèviament, s’havia aconseguit que HP i Epson també incorporessin la llengua catalana en els seus manuals d’impressió.

9- Habitaclia

El tercer portal web immobiliari amb més visites també ha rectificat la seva política de no permetre publicar anuncis en català. De nou, ha estat clau el servei de queixes de l’entitat, que durant l’octubre i el novembre del 2020 va rebre desenes d’avisos de socis sobre el canvi de política d’Habitaclia. Després de la intervenció de la Plataforma per la Llengua el web torna a acceptar anuncis escrits en català.

10- Tesla

Els cotxes d’aquesta marca ja ofereixen el català com a llengua al menú lingüístic de la pantalla digital. Això converteix Tesla en la primera marca de cotxes que utilitza el català. També ha estat un èxit de la Plataforma per la Llengua, que va contactar amb l’empresa l’any 2018 i després de dos anys de negociació va aconseguir que s’incorporés la llengua catalana en el menú dels cotxes. Així, Tesla permet configurar en català els panells de control de tots els seus models de cotxe gràcies a l’actualització 10.2 del seu software. Els manuals també inclouen el català.