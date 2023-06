El truc que t’ajudarà a obtenir més resultats en català a les cerques de Google

La discriminació del català a les cerques de Google ha generat una gran polèmica a Catalunya. Des de fa més d’un any, si un usuari cerca contingut disponible tant en català com en castellà, el buscador de Google sempre prioritzarà les pàgines de castellà. Arran de l’estudi publicat per l’Aliança, que assegura que dues de cada tres webs amb versió catalana han perdut visites, dos lectors d’El Món han proposat un truc que, tot i no ser infal·lible, sí que t’ajudarà a obtenir més resultats en català a les cerques de Google.

La multinacional ha reconegut el problema i ha assegurat que està “investigant solucions” per arreglar-lo, però mentrestant són els usuaris els qui se les han d’empescar per esquivar els canvis en la indexació del cercador de Google. El senzill truc consisteix a afegir la paraula amb abans dels mots que es volen utilitzar per fer la cerca. Un exemple: si cerques ‘Pep Guardiola’ a Google, tots els resultats que apareixen a la primera pàgina, notícies incloses, són en castellà. En canvi, si cerques ‘amb Pep Guardiola’, tot i que el primer resultat és l’entrada a la Wikipedia en castellà, la segona ja és l’equivalent en català i apareixen notícies i articles sobre Guardiola en català. Un altre lector ha explicat que el truc també funciona si afegeixes l’abreviatura cat al final de la cerca, que dona millors resultats.

Comparativa de resultats d’una cerca a Google després d’introduir la paraula ‘amb’ / Google

El català perd visibilitat a Internet

Un estudi recent de la plataforma Aliança per la Presència Digital del Català ha constatat que dues de cada tres pàgines web en català han perdut visites perquè Google sempre prioritza els resultats en castellà quan hi ha disponibles versions del mateix contingut en les dues llengües. L’informe ha trobat una correlació molt gran entre el trànsit web en català i en castellà, ja que en els més de 600 casos estudiats “la versió castellana guanya gairebé una pàgina vista per cada pàgina que perd la catalana”.

L’entitat assegura que aquesta situació s’ha accentuat en l’últim any perquè Google ha introduït algun canvi important al seu cercador que ha alterat els resultats. “Hi ha una coincidència temporal de les incidències, un punt de trencament de les tendències, cosa que fa pensar que hi va haver un canvi sobtat en la indexació a Google que permetria explicar el problema”. De fet, el català perd pistonada a les multilingües independentment de la configuració d’idioma del dispositiu, el navegador i el perfil d’usuari.

Un truc amb algunes limitacions

El truc proposat pels lectors d’El Món té algunes limitacions, la majoria per les mateixes dinàmiques del cercador de Google. L’estudi de l’Aliança basa els seus resultats en cerques d’un o dos mots genèrics –Barcelona, Eixample, Sagrada Família– on efectivament el castellà sempre és el resultat prioritari. Però en aquests casos afegir amb abans de la cerca no ajuda a millorar els resultats, ja que en la majoria de casos el cercador et porta a pàgines de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que té un bon posicionament a la xarxa. En canvi, sí que funciona afegint cat, que per defecte et portarà a les versions catalanes de la majoria de pàgines que busquis.

No obstant això, en els casos on no funciona, hi ha altres opcions per obtenir resultats en català. Com més refinada és la cerca, més opcions hi ha de trobar contingut en català, sobretot i s’utilitzen paraules no compartides amb el castellà. Alguns exemples: si busques ‘recepta truita de patates’, els resultats seran 100% en català. Passa el mateix si busques ‘alta padró terrassa’. En canvi, quan cerques ‘com pagar multa girona’, bona part dels resultats són en castellà.