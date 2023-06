Acusen Google de fer perdre visites a dues de cada tres webs en català

Dues de cada tres web en català han perdut visites per culpa dels problemes amb el cercador de Google, que sempre prioritza els resultats en castellà quan n’hi ha disponibles en els dos idiomes, segons ha denunciat l’Aliança, una plataforma que impulsa la presència del català a la xarxa. Un estudi que analitza el trànsit web de 639 llocs web multilingües dels sectors públic, acadèmic, mediàtic i empresarial alerta que, en el 66,5% de les pàgines analitzades, l’opció en llengua catalana ha perdut visibilitat respecte a la mateixa pàgina en castellà.

L’informe, al qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN), mostra que hi ha una forta correlació –al voltant del 80% de mitjana– entre el trànsit en català i en castellà, és a dir, que “la versió castellana guanya gairebé una pàgina vista per cada pàgina que perd la catalana”. L’Aliança, que va néixer en un context de pèrdua de rellevància en els resultats de cerca web en català, assenyala directament els canvis que ha patit el cercador de Google. “Hi ha una coincidència temporal de les incidències, un punt de trencament de les tendències, cosa que fa pensar que hi va haver un canvi sobtat en la indexació a Google que permetria explicar el problema”.

Imatge d’arxiu d’una persona utilitzant un smartphone on apareix el logo de Google | Europa Press

La plataforma lamenta que en els últims mesos els cercadors hagin deixat de respectar les preferències lingüístiques dels usuaris. Una cerca qualsevol a Google ho demostra. Els articles de la Viquipèdia en són un exemple evident, ja que sovint hi ha contingut en català que no apareix. Les cerques de tràmits administratius a les pàgines de la Generalitat o l’Ajuntament de Barcelona –que per llei han de ser bilingües– en són un altre exemple. L’Aliança assegura que el “canvi de tendència del trànsit” que arriba des del cercador de Google es va detectar a la primavera del 2022 i encara no s’ha solucionat.

El català perd visibilitat encara que l’usuari el triï com a llengua preferent

El contingut en català dels webs multilingües analitzades per la plataforma “ha perdut visibilitat als resultats de les cerques” amb independència de la configuració d’idioma del dispositiu, el navegador i el perfil d’usuari. Després de la polèmica generada a començaments d’aquest any, la multinacional estatunidenca va reconèixer el problema i va assegurar que estava “investigant solucions” per arreglar-lo, tot i que la seva resposta va generar noves qüestions perquè la companyia no semblava tenir identificat el problema. Google, que va dir que era una “prioritat” que els usuaris puguin obtenir resultats en una llengua concreta, va avisar que arreglar una incidència d’aquestes característiques “requereix temps”.

Segons l’Aliança, “la llengua catalana té un greu problema de visibilitat a la xarxa i calen mesures ràpides per part dels proveïdors de cerca web per restaurar la situació anterior”. La plataforma ha enviat l’informe a la Generalitat i s’ha posat a disposició de les empreses que gestionen els principals cercadors web perquè l’utilitzin en els seus esforços per restaurar al contingut en català la visibilitat que li han fet perdre”, apunta Albert Cuesta, coordinador de l’Aliança.