Fibracat TV deixa d’emetre després de dos anys i mig

A poc a poc la que havia de ser la competència privada de TV3 es va apagant. L’últim a fer-ho ha estat Fibracat que aquest passat 1 de gener va cessar les seves emissions després de dos anys i mig. Aquesta cadena catalana, que en un principi va néixer al Bages, feia un any i mig, des del juliol del 2021, que pertanyia a un grup Madrileny, Avatel Telecom, que ara ha decidit desempallegar-se d’alguns dels canals de televisió que havia comprat en els últims anys. Concretament, l’expresidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, assegura a El Món que el tancament del canal de televisió no ha estat per les males xifres de la televisió sinó que l’empresa Fibracat ha decidit apostar per altres segments del negoci, com per exemple la fibra òptica, ja que les telecomunicacions són l’origen i la base de la firma.

De fet, segons va publicar Principal, l’empresa concessionària de la freqüència, Edica, va denunciar que Avatel encara li devia sis mesos de lloguer, un deute que ha estat pagat aquesta mateixa setmana. Alhora, cal recordar que Edica és la propietària de 8tv, és a dir és el grup mediàtic propietat de Nicola Pedrazzoli, qui ha agafat el relleu per intentar fer la competència a TV3.

Alhora, el mateix mitjà assegura que Edica no va saber que Fibracat deixaria d’emetre fins al passat 29 de desembre a través d’un burofax, és a dir dos dies abans de deixar d’emetre. Encara que, segons Bautista, la propietat de la televisió va començar a deixar entreveure que volien apostar per nous segments de negoci i que això comportava deixar d’apostar per la televisió.

D’on surt Fibracat?

Doncs Fibracat era la marca comercial de l’empresa de telecomunicacions Altecom, que ofereix serveis de telefonia fixa i mòbil, accés a internet i televisió per fibra òptica. Ara bé, des de fa un any i mig el canal de televisió i l’empresa de telefonia mòbil no formaven part de la mateixa empresa, ja que el juliol del 2021 Avatel, un grup de telecomunicacions que ofereix serveis de telefonia amb cobertura de Movistar, va comprar el canal català. De fet, Avatel també va comprar altres canals de televisió com per exemple Canal Cocina, AMC o Dark, tots tres encara en funcionament.

Una cadena premiada

Cal recordar, però, que tot i el cessament de l’activitat, tant Fibracat com Bautista han recollit un total de 19 premis durant els últims anys gràcies a la seva aposta per la llengua la dona i la tecnologia. Sense anar més lluny el passat 19 de desembre, sí, només 11 dies abans de cessar les emissions, Fibracat va recollir el Premi Pompeu Fabra.

A més, la cadena catalana també va rebre el premi Talent de la Cambra de Barcelona l’any 2020, també va ser reconeguda per l’Institut d’Estudis Catalans, va rebre el Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC i va rebre un dels premis Impacte el 2021. Per la seva part Bautista va ser reconeguda amb el premi internacional IWEC el 2020, i durant el 2021 va ser reconeguda amb un Premi FIDEM i va rebre una menció especial al Zoom.