Fibracat TV guanya el premi Pompeu Fabra per la projecció de la llengua catalana

La cadena de televisió Fibracat TV acaba de rebre el premi Pompeu Fabra per la contribució del canal a la projecció de la llengua catalana. Segons fonts de Fibracat, tot i que en dos anys i mig des de la seva creació la cadena ja ha rebut 18 premis, aquest és especialment valuós, perquè “el jurat ha decidit entregar-lo d’ofici, sense haver-ne rebut cap candidatura” i perquè “és un guardó que reconeix l’aposta del canal per la projecció del català, que va molt més enllà de l’orientació fundacional de Fibracat TV al voltant de la igualtat de gènere, la tecnologia i el paper de la dona en els àmbits de decisió”.

“És una notícia realment emocionant”, ha reconegut la presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista. “Rebre aquest premi és sensacional, perquè va més enllà dels que ens han reconegut per fer televisió de qualitat o contribuir a difondre el paper de la dona i la tecnologia; se’ns premia per fer tot això amb un vehicle que per a nosaltres ha estat indiscutible i innegociable, que és la nostra llengua”, destaca Bautista.

Una categoria dels premis que reconeix el paper de les empreses

De fet, Fibracat TV ha guanyat en la categoria socioeconòmica, adreçat a empreses privades que incorporen la projecció del català dins del seu ADN amb la vocació per projectar-lo al món. En aquest sentit, tota la producció de Fibracat TV és en català, sempre respectant el dret de les persones entrevistades a expressar-se en castellà però subtitulant-ne el contingut al català.

Per a la directora del canal, Maria Darnell, “és un premi que fa moltíssima il·lusió, ja que no és gens esperat i sobretot perquè és el reconeixement de la feinada que es fa”. La periodista afegeix que “des de fa dos anys i mig, a Fibracat TV hi ha un compromís ferm amb les dones i amb la llengua”, i reconeix que “aquest premi també és gràcies al talent que hi ha a Catalunya”, veritable origen dels continguts de qualitat que emet el canal de TDT i que també es pot trobar a la carta a fibracattv.cat.

Els premis Pompeu Fabra, de caràcter biennal, van ser instituïts l’any 2008 per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat per reconèixer i premiar les persones, entitats, empreses i organitzacions que contribueixen en la projecció social de la llengua catalana. Els responsables de Fibracat destaquen, per tant, que la cadena forma part, des d’ara, “d’una llista privilegiada de persones físiques i jurídiques que creuen en el poder del català per projectar-nos al món”.