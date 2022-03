Fibracat TV redobla la seva aposta feminista en la setmana del 8M 

Fibracat TV inicia dilluns una programació especial 8-M en la qual tots els programes redoblaran la seva aposta feminista. Una vintena d’espais divulgatius, que sempre es miren la realitat amb perspectiva de gènere, posaran el focus, més que mai, en la reivindicació dels referents femenins.



Emergents, per exemple, presentarà cada dia una nova veu femenina del panorama musical com les de Júlia Blum, Pupil·les, Les Isabeles o Meritxell Nedderman. El programa La pàgina en blanc farà un especial 8M per reivindicar el paper de la dona a la literatura i l’espai sobre tecnologia mòbil Mariola Mobile homenatjarà Hedy Lamarr, la desconeguda inventora del Wifi. L’enginy In-visible tindrà com a protagonista Elena Jordi, que l’any 1917 va dirigir i protagonitzar la primera pel·lícula muda feta per una dona a tot l’estat. Estat crític també reivindicarà els referents femenins en els seus espais dedicats al món del cinema, la tecnologia, o la música. I el cap de setmana, Club Sessions oferirà només sessions amb les millors djs dones. Per la seva part, l’espai Feministic, amb els monòlegs d’Ana Polo, abordarà, com sempre amb ironia però amb to reivindicatiu, la violència de gènere.



L’objectiu de Fibracat TV, tal com diu el seu manifest, és contribuir a la igualtat real i efectiva i crear referents femenins en tots els àmbits (també l’empresarial, el tecnològic o el científic). Des del seu naixement, l’1 de juny de 2020, el canal ha visibilitzat prop de 500 dones que haurien de ser referents en els seus sectors però son poc o gens conegudes.

Fem Gaming i Activisme positiu, novetats a la graella

Com a novetat, aquest març el canal estrena Fem Gaming, un nou espai sobre videojocs presentat per la gamer i comunicadora Marina Amores (Blissy a les xarxes socials). Cada dilluns, Blissy presentarà les últimes novetats del mercat i analitzarà diferents curiositats del món dels videojocs, molt masculinitzat, sense perdre mai de vista la perspectiva de gènere.



El dimecres 9, Fibracat TV també estrena Activisme positiu, amb la coach, consultora d’imatge i comunicació i abanderada del positivisme Andrea Vilallonga. Col·laboradora habitual a mitjans i molt coneguda també per les seves classes d’imatge i comunicació a Operación Triunfo, Vilallonga presentarà un informatiu centrat en les bones notícies i sempre amb les últimes novetats vinculades a dona i tecnologia.

Andrea Vilallonga – FibracatTV

Cal recordar que, segons un informe del Consell Audiovisual de Catalunya, el temps de paraula que ocupen les dones als informatius dels canals que emeten a Catalunya es mou entre el 26,4% i el 34,4%. Pel que fa a les entrevistes, els percentatges que obtenen les dones se situen entorn del 35%. Fibracat TV, des de la humilitat d’un canal molt jove, reverteix aquestes xifres: més del 80 % del temps d’emissió el protagonitzen dones.

Sobre Fibracat TV

Fibracat TV és el canal de TDT en català impulsat per Fibracat, el primer operador global de telecomunicacions de Catalunya. Nascut l’1 de juny de 2020, arriba al 92% de Catalunya amb una proposta clarament diferenciada: una programació que vol posar en valor l’empoderament femení i la revolució tecnològica amb formats i continguts inèdits a Catalunya i a l’estat. És un mitjà atrevidament innovador en els seus formats, on entren en escena les noves tecnologies de comunicació social i les arts digitals. Un altre tret diferencial és el seu manifest, on es marca com a propòsit contribuir a una societat on la igualtat sigui real, efectiva i definitiva. La presència de Fibracat TV és simultània en streaming, a la carta, a Internet i a la plataforma Fibracat Plus, i oberta a la interactivitat per mitjà de les seves pròpies xarxes socials. www.fibracattv.cat