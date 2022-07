La cofundadora de Fibracat apadrinarà la promoció de l’MBA d’UManresa

Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat i presidenta de Fibracat TV, apadrinarà la promoció 2022-23 del nou Executive MBA (Màster en Administració d’Empreses) d’UManresa, que oferirà masterclass des d’universitats americanes i europees de prestigi i un viatge exploratori a un entorn d’innovació mundial.

“És un honor i, sobretot, voldria destacar el fet de ser la primera dona que apadrina aquest Executive MBA d’UManresa. És molt destacable i ho considero també una responsabilitat, sobretot veient qui han estat els meus predecessors”, explica la cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista.

Des d’aquest rol de padrinatge, Bautista farà tasques d’acompanyament als participants i participarà en diferents masterclass al llarg del curs, durant les quals compartirà la seva experiència com a emprenedora i directiva de l’operador global de telecomunicacions de Catalunya.

La trajectòria de Meritxell Bautista

Llicenciada en Dret i en Turisme i Gestió Hotelera, Meritxell Bautista és cofundadora de Fibracat i la impulsora i presidenta de Fibracat TV, un canal amb programació centrada en dona i tecnologia.

Com a dona empresària, ha destacat pel seu compromís per visibilitzar l’aportació de les dones en el terreny empresarial. Ha estat guardonada amb el Premi Talent Cambra, el DonaTIC 2020 de la Generalitat de Catalunya i també ha rebut el premi internacional de la Fundació IWEC 2020 per la seva trajectòria com a dona empresària.

Meritxell Bautista ,cofundadora de Fibracat

La col·laboració entre Fibracat, Fibracat TV i UManresa ve de lluny i ha permès, entre altres, situar el campus de la universitat manresana com un dels més ben connectats digitalment del sistema universitari català i coproduir Lab 0-6, un programa educatiu de Fibracat TV dirigit a un públic familiar on nens i nenes de fins a 6 anys participen en experiments científics i del qual se n’està rodant la segona temporada.

Ara, Bautista apadrinarà un Màster d’UManresa especialment dirigit a càrrecs directius amb vocació de lideratge i projecció internacional a l’alta direcció.