Fibracat, contra l’edatisme: La meitat de les contractacions seran de majors de 40 anys

L’operador de telecomunicacions FIBRACAT és la primera empresa catalana que planta cara formalment a la discriminació per edat, la més habitual i menys visible a les organitzacions.

Més del 60% de la plantilla de Fibracat té més de 40 anys, tot i que aposta per la col·laboració intergeneracional, amb professionals de totes les dècades, des dels 20 fins als 60, a tots els departaments.

Segons diferents estudis, la discriminació laboral per edat és encara més present que la de gènere o cultural. I Fibracat, implicada des de fa anys en la lluita feminista, ha decidit ampliar la reivindicació igualitària per posar en valor l’experiència professional, davant de les dificultats que tenen les persones de més de 40 anys per accedir a noves feines.

“És indiscutible que, si tens més de 40 anys i perds la feina, et costarà molt més trobar-ne que una persona jove”, argumenta la CEO de Fibracat, Meritxell Bautista. “I no només no és just”, explica, sino que “les organitzacions estem deixant perdre molt talent i un enorme coneixement adquirit gràcies a l’experiència”. És per això que, a partir d’ara, Fibracat es compromet a reservar la meitat de les seves ofertes laborals exclusivament a majors de 40 anys, “majors de 50 si és possible”, segons Bautista.

Justament, Fibracat acaba de publicar quatre ofertes de feina: dues per a atenció a botigues i dues per a atenció telefònica. Una plaça de cada lloc serà ocupada per una persona de més de 40 anys, mentre que en les altres dues procuraran incorporar perfils més juniors amb contractes estables, “perquè també ens preocupa l’atur juvenil i la precarietat de la contractació”.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la discriminació laboral per edat comença als 40 anys i afecta tant homes com dones, malgrat que en el cas de les dones s’hi suma la discriminació de gènere i la seva dificultat per accedir a càrrecs de responsabilitat. “Som una empresa feminista, i el feminisme és solidari amb tots els col·lectius que pateixen discriminació”, precisa Meritxell Bautista.

Malgrat que ara pren el compromís formal, la firma catalana de telecomunicacions lluita contra la discriminació tant de gènere com d’edat des del naixement de la marca, el 2013, i tots els departaments de la companyia tenen persones de totes les edats, des dels 20 fins als 65 anys. “Creiem que aporta un gran valor la convivència de persones de diferent edat, uns aprenem dels altres”, diu Meritxell Bautista.

Actualment, el 59% de la plantilla de Fibracat va néixer abans de l’any 1980. L’edatisme, un terme emprat des dels anys 60 del segle XX, ha emergit amb força durant la darrera dècada a totes les economies occidentals, i l’Estat espanyol és dels llocs on té més força.

Paradoxalment, la discriminació per edat pot afectar tothom durant la vida. Fibracat espera que compromisos com el que acaba de prendre contribueixin a construir una societat més justa i saludable, i fa una crida a la suma de moltes altres organitzacions.