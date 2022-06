Fibracat implementarà una xarxa Wi-Fi pionera a l’Empordà

Fibracat, l’operador global de telecomunicacions de Catalunya, posarà en marxa una xarxa Wi-Fi pionera a l’Empordà durant cicle cultural Vespres

sota el Campanar de Verges, que compta amb el patrocini de la mateixa Fibracat i que enguany celebren el seu 20è aniversari.

Aquesta xarxa Wi-Fi, fruit de la col·laboració entre Fibracat i Girona Fibra, serà pionera a l’Empordà i una de les més potents de les comarques de Girona: amb tecnologia AC, tindrà una capacitat per donar servei a més de 3.000 usuaris simultanis amb capacitats de fins a 1.000 megues de

velocitat.

Ubicada a la Placeta de l’1 d’octubre, aquesta xarxa Wi-Fi permetrà fer en streaming en directe dels concerts, compartir a temps real i quedarà actiu més enllà de l’estiu, per a altres grans esdeveniments com la Processó de Verges.

“Per a Fibracat és un honor ser el patrocinador dels cicles d’estiu de Verges, i més en una efemèride tan assenyalada com el vintè aniversari”, explica Meritxell Bautista, cofundadora i CEO de Fibracat. “Tenim un ferm compromís amb la catalanitat, la cultura i la proximitat, i sempre hem apostat pel territori i la seva digitalització, com queda palès amb aquest acord amb l’Ajuntament de Verges, a qui volem donar les gràcies”.

Aquesta iniciativa se suma a les que Fibracat fa temps que està desenvolupant, en la seva aposta per l’alta tecnologia i la inversió en la digitalització de Catalunya, reforçant, ara a Verges, el seu compromís pel territori.



Vespres sota el Campanar

Un any més, la plaça de l’1 d’octubre de Verges acollirà el cicle cultural Vespres sota el Campanar, que enguany arriba a la seva 20a edició i ho fa

carregada de novetats i propostes per a tots els públics, sota el patrocini de Fibracat. Concerts, gastronomia, cinema, teatre, glosa i altres propostes

tornaran a amenitzar una dotzena de nits del 3 de juliol al 10 de setembre.

Alhora, com a novetat destacada, enguany es presenta un nou concurs de cançó d’autor/a en llengua catalana que té com a principal objectiu potenciar el gènere i la llengua catalana, així com brindar oportunitats a nous talents emergents.