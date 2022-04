Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat, nova consellera de l’Observatori, Dona, Empresa i Economia

Meritxell Bautista, cofundadora i consellera delegada de l’operador global de telecomunicacions Fibracat i presidenta de Fibracat TV, ha estat nomenada per formar part del Consell de Conselleres de l’ODEE (Observatori Dona, Empresa i Economia), en representació de la Cambra de Comerç de Barcelona.

El nomenament de Meritxell Bautista com a consellera de l’ODEE va ser acordat pel Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona en la sessió celebrada el dia 23 de març de 2022.

Meritxell Bautista és empresària i una lluitadora incansable per fer visibles les dones en tots els sectors, principalment en aquells on han estat o són invisibilitzades. Ha estat mereixedora del Premi DonaTIC 2020 de la Generalitat de Catalunya per aquesta tasca, ha rebut el premi internacional de la Fundació IWEC 2020 per la seva trajectòria com a dona empresària i també el Premi Talent Cambra. És consellera de FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) i ambaixadora de la Fundació SheLeader, de promoció del lideratge de les dones, on ha estat nominada a les “Dones top espanyoles emprenedores 2019 i 2020”.

Considerada una de les dones més influents del sector TIC per mitjans com Yo Dona, és membre de Mujeres Tech i del consell de direcció de la Societat Catalana de Tecnologia, ambaixadora de la Cambra de Comerç de Barcelona dins l’Observatori Dona Empresa Economia, i forma part de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) i de DEIM (Dones emprenedores de Manresa). També és membre de CovidWarriors, associació sense ànim de lucre formada per professionals i alts directius i mecenes de tots els àmbits, units per la lluita contra la COVID-19.

També és la impulsora i presidenta de Fibracat TV, l’únic canal de la TDT amb una programació centrada en dona i tecnologia (més del 50% del total) i 100% en català. El canal va néixer el juny de 2020 amb un manifest en defensa de la igualtat i, des de llavors, ja ha aconseguit 6 reconeixements: premi FEM TECH de l’Ajuntament de Barcelona al millor projecte de visibilització de les dones tech; menció especial als premis ZOOM “pel seu èxit i la valentia de crear un canal dedicat a la dona i la tecnologia’; menció especial en els Premis Impacte (Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya) “per la divulgació que fa de la tecnologia des d’una perspectiva de gènere”; Premi a la Comunicació i la Divulgació de les TIC, atorgat pel sector; menció honorífica en el Premi Creu Casas de l’IEC-Dones per canviar el món per la seva tasca de visibilització del talent femení, atorgat per l’Institut d’Estudis Catalans i el Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya.

Sobre l’ODEE

L’Observatori Dona Empresa i Economia neix el 2008 per treballar la igualtat entre homes i dones en el món de l’empresa i l’economia, fet que entenem que contribueix a construir una societat justa i pròspera amb un desenvolupament sostenible encarat al bé comú. Per tal d’entendre la realitat amb la qual ens trobàvem vam desenvolupar indicadors econòmics amb clau de gènere. Vam fer estudis profunds que ens ajudessin a percebre la realitat d’aquests indicadors i que ens permetessin fer propostes clares als governants i a les administracions per seguir avançant cap a la societat que volem, més justa, més democràtica i més pròspera. L’objectiu és acabar amb la pèrdua del talent femení i promoure las seva incorporació als càrrecs de decisió empresarial en igualtat.



El Consell de Conselleres és un equip de treball de dones amb talent i de rellevància en les seves empreses i que contribueixen de manera altruista a la missió de l’ Observatori. Persones que reconeixen la tasca realitzada per l’ Observatori i han assumit la seva visió, missió i objectius marcats des de l’ inici i es comprometen a recolzar la tasca feta fins ara i a impulsar-la en tots els àmbits. Els seus objectius són donar suggeriments i fer aportacions tot reforçant el paper de l’Observatori; participar i enriquir els estudis de l’ Observatori; informar per crear xarxes i sinergies; avançar en la missió de l’Observatori. La presidenta de l’ODEE és Roser Xalabarder i les vicepresidentes són Elisabet Camprubí i Mònica Masramon.

Sobre Fibracat TV

Impulsada per Fibracat -el primer operador global de telecomunicacions de Catalunya- Fibracat TV és el canal de TDT en català que vol reivindicar l’empoderament femení i la revolució tecnològica amb formats i continguts inèdits. Fibracat TV va néixer l’1 de juny de 2020, amb un manifest com a compromís per contribuir a l’avenç d’una societat igualitària, conscients que, com a mitjà de comunicació, té una gran responsabilitat social. La presència de Fibracat TV és simultània en streaming, a la carta, a Internet i a la plataforma Fibracat Plus, i oberta a la interactivitat per mitjà de les seves pròpies xarxes socials.