Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat, Premi Oleguer Bisbal 2022

Meritxell Bautista, cofundadora i consellera delegada de Fibracat, ha estat guardonada amb un Premis Oleguer Bisbal, escollits per votació entre els lectors de la revista manresana El Pou de la gallina.

L’actual consellera delegada de Fibracat i presidenta de Fibracat TV ha aconseguit el Premi Oleguer Bisbal 2022 a la manresana del Pou. “Estic molt agraïda per aquest premi que atorguen les lectores i els lectors d’una revista amb tanta tradició com El Pou de la gallina, tota uns institució a Manresa”, explica Bautista.

Els premis Oleguer Bisbal van ser instituïts per la revista l’any 1996, amb l’objectiu d’homenatjar personatges genuïnament manresans, triats mitjançant votació popular. Enguany, el lliurament es farà el proper dimecres, 4 de maig, a dos quarts de vuit del vespre, a la sala d’actes del Casino, en el marc de la celebració dels 35 anys de la revista manresana d’informació i opinió. Els guardons d’aquest 2022, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, també premien el director esportiu del Baxi Manresa, Xevi Pujol (Premi Oleguer Bisbal 2022 al manresà d’actualitat) i al capità manaia dels Armats de Manresa, Joan Lladó i Casals (Premi Oleguer Bisbal 2022 al manresà més manresà).

Meritxell Bautista és empresària i una lluitadora incansable per fer visibles les dones en tots els sectors, principalment en aquells on han estat o són invisibilitzades. Ha estat mereixedora del Premi DonaTIC 2020 de la Generalitat de Catalunya per aquesta tasca, ha rebut el premi internacional de la Fundació IWEC 2020 per la seva trajectòria com a dona empresària i també el Premi Talent Cambra. És consellera de FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) i ambaixadora de la Fundació SheLeader, de promoció del lideratge de les dones, on ha estat nominada a les “Dones top espanyoles emprenedores 2019 i 2020”.

Sobre El Pou de la gallina

El Pou Digital i El Pou de la gallina (revista mensual impresa) són mitjans gestionats per l’Associació Cultural El Pou de la gallina, entitat sense finalitat de lucre, fundada el dia 15 d’abril de 1987 a Manresa, amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural de la ciutat. La publicació de la revista que dona nom a l’Associació es va iniciar el dia de Sant Jordi del mateix any. El gener del 92 la revista rep el premi Tasis Torrent al millor mitjà de comunicació local.

A partir de l’any 2000, l’entitat entra a Internet amb la creació d’una pàgina fixa de primera generació que, durant els anys, ha anat evolucionant fins al format de diari digital en associació amb el grup Nació Digital. En arribar al 25è aniversari, El Pou digital esdevé una revista digital amb l’esperit fundacional de 1987 i continguts propis en diferents àmbits temàtics, així com opinió, divulgació, propostes d’oci i cultura i un espai per a l’humor i la sàtira.