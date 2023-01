‘Joc de cartes’ s’acomiada amb el millor programa de la temporada

Joc de cartes ha acabat la temporada amb un programa una mica diferent. En aquesta ocasió, els restaurants han estat proposats per quatre crítics gastronòmics que també han donat joc a la seva manera. L’humor ha estat present durant tot el programa, de fet, amb molt bon rotllo i un munt de bromes que han fet riure molt el Marc Ribas. L’objectiu era trobar el millor restaurant recomanat de l’àrea de Barcelona, per la qual cosa han demanat que cada expert suggerís un nom que s’enfrontaria al de la resta.

La Gormanda de l’Eixample s’endú el primer premi merescudament

La periodista Carme Gasull, de renom i amb relació amb el Marc Ribas des de fa anys, ha proposat La Gormanda. Considera que té un menjar increïble, que s’hi menja “millor que a casa” i que té un punt afegit que la propietària sigui una dona perquè no és habitual en el món gastronòmic. Tots els participants s’han adonat que el nivell d’aquest restaurant era altíssim i l’han puntuat amb unes notes molt generoses, fins a obtenir un boníssim 8 de mitjana. Més endavant sabríem que la coca de garrinet es convertiria en el plat del dia.

La segona posició, per a la cuina oberta del Tragaldabas

La crítica Sandra Blasco s’ha decantat pel Tragaldabas, també a l’Eixample, que proposa una cuina que combina plats tradicionals amb innovacions molt originals. Hi podem tastar croquetes, sí, però serà amb una salsa japonesa. El que més li agrada és que sigui un local obert en el que pots veure com cuina el xef en tot moment. La propietària ha volgut fer de cambrera, un paper que no ha exercit gaire bé perquè estava excessivament nerviosa i, fins i tot, li ha costat llegir el menú. No obstant això, s’han quedat només una dècima per sota de la guanyadora gràcies, sobretot, a l’excel·lent amb què han puntuat l’espai.

El Tramendu proposa plats tradicionals catalans sense sortir de Barcelona

En tercera posició ha quedat l’elecció de Josep Sucarrats, que ha volgut premiar que el Tramendu ofereixi plats tradicionals catalans sense haver de sortir de Barcelona perquè creu que cada vegada és més difícil poder fer-ho. Es troba al barri de Sants-Montjuïc, un negoci que duen a mitges Jordi Mazo i la seva mare. El primer que quedava en evidència era que aquest local no tenia res a veure amb les altres propostes, tenint en compte que es notava que aquest era més de barri. El menjar ha agradat, tot i que han considerat que no posaven gaire quantitat. Han tret una bona nota i s’han quedat amb un 7,6.

El restaurant Catalina, l’últim del rànquing

Finalment, en quarta posició han col·locat el restaurant Catalina de Gavà. La crítica Lourdes López l’ha escollit clarament perquè és amiga del seu propietari, encara que ella insistia tota l’estona en què ho feia perquè considera que té “un producte molt bo”. Mentre a Twitter tothom deia que s’assemblava a l’Elsa Anka i que era una mica esnob, els rivals es fixaven en la proposta gastronòmica del local. Ha fet molta gràcia com presenten els plats, per això, sobretot una elaboració que servien en un plat en forma de cranc. A l’hora de la confrontació, que ha estat molt suau i amable en aquest programa, ella sí que s’ha mostrat decebuda perquè considera que el restaurant es mereix molt més que un 7. Els altres li han dit que, simplement, creuen que valoren la cuina de manera diferent.

Els teleespectadors creuen que aquest ha estat el millor programa de la temporada

El programa ha agradat moltíssim a l’audiència, que ha omplert Twitter d’aplaudiments cap a la cadena perquè consideren que finalment han emès un Joc de cartes de bon nivell, un guanyador just i amb protagonistes educats i simpàtics: “Per fi un Joc de cartes com cal“. Tornaran amb una nova temporada el pròxim mes d’agost, tal com ha anunciat Marc Ribas en el seu perfil d’Instagram.

