Marc Ribas revela secrets de ‘Joc de cartes’ i anuncia nova temporada

Marc Ribas i Joc de cartes formen un tàndem perfecte. Els teleespectadors de TV3 sintonitzen el concurs culinari cada dimecres, puntuals i fidels. Les audiències els acompanyen i també les bones crítiques, tenint en compte que molts consideren que es tracta d’un dels millors programes de la casa. Hi ha molta curiositat al voltant de com es prepara o com s’escullen els restauradors que hi participen, dubtes que el presentador ha volgut respondre a través del seu perfil d’Instagram. Allà, ha permès que els seguidors li fessin tot de preguntes relacionades amb l’espai.

Gràcies a aquesta finestra oberta i a la seva sinceritat, els seguidors de Joc de cartes han pogut conèixer secrets i detalls fins ara desconeguts. La primera confessió de Marc Ribas era esperada, però: “La pròxima temporada tornarà, com sempre, a l’agost“, deia tot anunciant una boníssima notícia per als fans del programa. Com dèiem, també ha explicat una mica el funcionament del càsting: “Per triar els restaurants tenim diversos criteris com la paritat, l’edat, la zona, la capacitat comunicativa… i, la resta, exclusivament gastronòmics”.

Marc Ribas revela secrets de Joc de cartes i dona la seva opinió personal

Pel que fa a les gravacions que s’ometen en les emissions dels dimecres, el presentador ha revelat dues coses. La primera, que moltes vegades els concursants s’obliden el sobre amb les votacions a casa i que intueixen que n’hi ha hagut alguns que havien obert el sobre abans d’hora. Pel que a la seva opinió personal sobre el funcionament de Joc de cartes, ha volgut deixar clar que li encanta i que troba que el resultat final sempre és just: “Els resultats d’una votació no poden ser mai qualificats de justos o injustos, segons el meu criteri, això seria una visió poc democràtica… no?”.

També hi ha hagut preguntes més estrambòtiques que han fet molta gràcia a Marc Ribas. Una d’elles, potser la més original, s’interessava directament per la mala relació entre els participants de Joc de cartes: “Han estat a punt o han arribat a les mans, algun cop, els concursants?”, li preguntaven. I ell, estranyat, ha deixat clar que no: “Mai! Sí que sou agressius! Aiii, quins caparrons teniu”, esclatava juntament amb icones de riures.

Una ronda de preguntes i respostes que ha permès conèixer algun secret del programa i també l’opinió personal del presentador, la que intenta deixar en un segon pla en les emissions.