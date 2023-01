‘El objetivo’ d’Ana Pastor deixarà d’emetre’s cada setmana

Males notícies per a Ana Pastor. La periodista es queda sense un dels seus programes més emblemàtics, El Objetivo, que desapareixerà de la programació setmanal. Ha fet molt mala audiència aquests darrers mesos i La Sexta hauria decidit que l’única manera de salvar el format és reformulant-lo. Deixarà d’emetre’s cada diumenge i, a partir d’ara, només el faran en ocasions especials. Així ho anuncia en exclusiva El Confidencial, que hauria pogut saber que la cadena ho acaba de comunicar a l’equip.

La Sexta hauria volgut aprofitar l’inici d’any per canviar un dels seus vaixells insígnia, el que tornarà d’aquí a uns dies amb la primera d’aquestes emissions especials. Fa tota la pinta que passaran a ser programes temàtics i que deixaran de banda l’anàlisi de l’actualitat que feien fins ara. El 2023 hi haurà unes quantes eleccions, així que diuen que també podria ser que el deixessin com a marca per poder analitzar les campanyes electorals. El programa va estrenar-se fa ara 10 anys, un aniversari que no podran celebrar amb notícies gaire engrescadores.

El mitjà explica que aquesta decisió l’han pres també per un altre motiu que no té a veure amb les audiències. És cert que només estaven fent un 3,4% de share de mitjana i això és molt poc, però també ha estat clau que Ana Pastor hagi començat a preparar dos projectes nous per a la cadena. Diuen que seran dos programes “molt ambiciosos” i que la seva elaboració necessitaria molt de temps, el que no deixava gaire marge a la presentadora per poder compaginar-los amb El objetivo de cada diumenge.

Ana Pastor deixarà de presentar El objetivo cada diumenge | La Sexta

“La periodista ha proposat a Atresmedia dos ambiciosos projectes de prime time que el grup ja ha aprovat. De moment no hi ha data prevista per a la seva estrena, però ja treballen en aquests programes que arribaran a La Sexta el 2023″, informen. Ana Pastor encara no s’ha pronunciat al respecte i la cadena tampoc no ha confirmat aquesta notícia, però els rumors comencen a agafar força.