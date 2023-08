La indignació dels bombers voluntaris s’estén per pressionar Interior

Els bombers voluntaris s’han alçat en peu de guerra contra el Departament d’Interior per reclamar millores en les seves condicions laborals. Una problemàtica històrica que encara s’arrossega. Després que aquest cap de setmana cremés un espectacular foc a l’Empordà, entre Portbou i Colera, i el sector voluntari del cos decidís no actuar en senyal de protesta, les queixes contra la cartera de Joan Ignasi Elena cada vegada són més presents. I ja no només entre els Bombers, sinó també entre les seves famílies. A través d’un fil de Twitter, Judith Gómez, dona d’un bomber voluntari, ha redactat un escrit denunciant la situació en què es troben.

Dirigint-se directament a Elena, la primera publicació comença amb una pregunta ferma: “Feu el favor de valorar el cos de bombers voluntaris. Heu vist com treballen? Heu vist la seva passió totalment altruista amb la que posen en perill les seves vides per salvar les dels altres?”, pregunta. Gómez relata la vida d’un bomber voluntari com un exemple de “vocació i entrega” i carrega contra les condicions amb les quals s’enfronten, com per exemple “Estudiar, passar un concurs-oposició, fer un curs de 500 hores (gens fàcil de gestionar amb un nadó a casa) i fer un període de pràctiques” per acabar “cobrant 10 euros bruts l’hora per jugar-se la vida”.

Sr. @joanignasielena , se’t dirigeix la dona d’un bomber voluntari de la REG.

Segurament no ho llegiràs, ni tu ni el teu equip, però jo em quedaré una mica més tranquil·la. — Judit Gómez Fugarolas (@juditgomezf) August 8, 2023

Crítiques al model mixt

Des del Departament han defensat fervorosament el model actual, és a dir, el model mixt: un model format entre bombers funcionaris i bombers voluntaris. En aquest sentit, Gómez carrega amb duresa contra Interior: “No pareu d’omplir-vos la boca amb el MODEL MIXT. Primer de tot, hauríeu de definir què vol dir model mixt. Model mixt és funcionaris més voluntariat? Doncs el que estan fent ara en té poc de voluntariat”, comenta. “Si són voluntaris, teòricament no són necessaris. Elimineu exigències i responsabilitats al cos”, etziba amb força.

De fet, en aquest sentit, Gómez acusa el Departament de no tenir un model mixt amb voluntaris, sinó un model format per “funcionaris i personal que cobra una misèria per fer la mateixa feina que els funcionaris”. La dona del bomber voluntari insta Interior a reflexionar sobre les queixes que han presentat reiteradament i canviar la seva resposta, ja que el fet de posposar-ho fins al setembre, tal com han anunciat que faran, no és suficient.