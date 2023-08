Es continuen coneixent detalls sobre el cas Daniel Sancho, el jove espanyol que ha assassinat i esquarterat un cirurgià colombià a Tailàndia. Ara ha transcendit el missatge de comiat que Daniel va enviar al seu cercle d’amics moments abans d’entrar a la presó. Malgrat estar detingut i sota custòdia policial fins que el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional aquest dilluns, el fill de Rodolfo Sancho va tenir accés al seu telèfon mòbil i va poder posar-se en contacte amb familiars, amics i, fins i tot, va parlar amb periodistes. I a tots ells els hi va explicar el que havia fet i com es trobava.

La revista Lecturas ha revelat el text que Daniel Sancho, de 29 anys, va fer arribar al seus amics, on es disculpa pel duríssim tràngol que està fent passar a aquells que l’estimen, “sento que estigueu havent de ser d’aquelles persones que pateixen això”. Tanmateix, no dubta a justificar el seu presumpte assassinat i esquarterament d’Edwin Arrieta: “M’estava amenaçant tant a mi com a la meva família”. Sancho insisteix que ell “estava defensant la meva vida i la de tots els que estimo”. “Algun dia sabreu tota la veritat” sentencia, deixant entreveure que encara no s’ha explicat què va passar realment i per què hauria decidit posar fi així a la vida del colombià.

Platja de l’illa de Koh Phangan on Daniel Sancho va matar i equarterar un cirurgià colombià / Europa Press/Contacto/Nathalie Jamois

Aquestes no són les primeres paraules que coneixem de Sancho, que, fins i tot, havia fet declaracions a la premsa. El xef va assegurar que és culpable, però va justificar l’assassinat. “Soc culpable, però jo era presoner de l’Edwin. Em tenia com a presoner. Era una gàbia de vidre, però era una gàbia. Em va fer destruir la relació amb la meva xicota, m’ha obligat a fer coses que mai hauria fet”, va dir en declaracions a l’agència EFE.

La família del cirugià colombià

La germana del cirurgià colombià va oferir unes declaracions en exclusiva al programa d’Antena 3 Y Ahora Sonsoles: “Estem destrossats. Daniel Sancho no només ha desmembrat l’Edwin, sinó que ha desmembrat la meva família“. Ens ha arrencat el cor vius. Daniel Sancho ho ha organitzat i ho ha fet conscientment. El meu germà no es pot defensar i jo només demano com a germana de l’Edwin, com a cap visible de casa meva, pel dolor dels meus pares, pel dolor que els durarà tota la vida, demano justícia”, va reclamar.