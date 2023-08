Un incendi forestal crema una zona aïllada i de difícil accés a Tivissa

Un incendi forestal s’ha iniciat aquest dijous al migdia en una zona aïllada i de difícil accés del Coll de Llumeners, a Tivissa (Ribera d’Ebre). Segons han informat els serveis d’emergència, els Bombers han enviat 30 dotacions, de les quals 22 són terrestres i 8 aèries, com avions de vigilància i helicòpters. De moment es desconeixen les causes del foc, que ja està estabilitzat i ha cremat una hectàrea.

Els Bombers han informat que prioritzarien les tasques d’extinció per atacar el flanc esquerre, que és el que més preocupava per si s’obria quan entrés la marinada. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté en alerta de perill molt alt les comarques de Ribera d’Ebre, Priorat, Terra Alta i Baix Ebre per aquesta tarda. S’esperen temperatures de fins a 43 graus.

Un incendi a Portbou crema 600 hectàrees

Fa tot just un parell de dies que els Bombers han donat per extingit l’incendi de Portbou i Colera, a l’Alt Empordà, després de cremar gairebé 600 hectàrees entre tots dos municipis. Dimarts al matí encara hi havia algunes dotacions que remullaven la zona per evitar revifades i poc després del migdia es va donar el foc per extingit. Un cop apagat l’incendi, els veïns poden començar a tornar a la normalitat.

L’Ajuntament de Portbou ha explicat que s’ha restablert l’accés a Internet i al telèfon fix, que havien quedat malmesos a conseqüència del foc. Telefònica ha pogut instal·lar la “majoria de pals” i llançar un cable d’1,3 kilòmetres per substituir el que va quedar calcinat. El consistori avisa que encara hi podria haver algun tall intermitent, però que aviat es podrà garantir una “estabilitat regular del servei”.

L’incendi també ha tingut afectacions importants al sector turístic de la zona, que ha vist com el foc es carregava l’inici d’un mes important per a restaurants i hotels. “L’afectació és greu tot i que siguin només tres dies”, explica el xef del restaurant Voramar, Guillem Gabilán. Segons ha reconegut, “la temporada no està sent gaire bona i just aquest cap de setmana el restaurant estava ple”.