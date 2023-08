Els Bombers confien a controlar l’incendi de cara a demà

El cos de Bombers de la Generalitat creu que podran tenir totalment l’incendi que crema a l’Empordà, entre Colera i Portbou, en les pròximes 24 hores. En aquests moments l’incendi està estabilitzat, però les condicions meteorològiques de la zona amb el vent de tramuntana acompanyades de l’orografia dificulten les tasques d’extinció. Així doncs, la confiança dels Bombers depèn de com afecti la tramuntana en les pròximes hores, ja que aquesta passada nit el foc ha revifat en alguns moments a causa de les fortes ràfegues. Per tant, si la tramuntana no fa de les seves, demà el foc estaria controlat. Així ho ha dit El cap territorial de la regió d’emergències de Girona, Miquel València, en declaracions a la premsa aquest diumenge des del centre de comandament de Colera.

València ha explicat que mantindran “tota la nit” la trentena de dotacions terrestres que hi ha actualment a la zona i que estan combatent el foc sense mitjans aeris per la tramuntana. “A l’espera de l’evolució d’aquesta nit, demà ens plantejarem el canvi de fase de l’incendi“, assegura. Per tal d’evitar que revifi en qualsevol moment, el cap territorial de Girona no ha descartat que “pugui créixer amb aquest vent”, per la qual cosa els esforços dels Bombers se centren ara mateix a fer “tasques de revisió constant del perímetre” constantment. D’aquesta manera, doncs, confien que el podran mantenir a ratlla sense inconvenients.

Incendi de Portbou / EP

Pèrdues econòmiques

Més enllà dels efectes devastadors que té el foc per a la vegetació i la fauna de la zona afectada, la societat catalana també se’n veu greument perjudicada. I és que l’incendi està provocant pèrdues econòmiques als restaurants i hotels de la zona. L’aturada del subministrament elèctric i d’aigua d’aquest dissabte al matí i els talls de carreteres han provocat que la majoria dels turistes cancel·lessin les reserves, i cal tenir en compte que la major part del comerç d’aquest poble prové del turisme francès. L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha detallat que des de l’Ajuntament es reuniran amb els comerços “per saber quines afectacions han tingut” i treballaran amb la resta d’administracions “per poder ajudar tota aquesta gent”.