Pèrdues econòmiques, la cara B de l’incendi de Portbou

Aquest cap de setmana ha estat completament marcat per l’incendi que crema en aquests moments a l’Empordà. Divendres a la tarda es va originar un foc entre Portbou i Colera, i a mesura que han anat passant les hores, els centenars de membres del cos de Bombers de la Generalitat que han treballat en l’incendi han anat controlant la situació fins al punt d’estabilitzar les flames. Més enllà dels efectes devastadors que té el foc per a la vegetació i la fauna de la zona afectada, la societat catalana també se’n veu greument perjudicada. I és que l‘incendi està provocant pèrdues econòmiques als restaurants i hotels de la zona. L’aturada del subministrament elèctric i d’aigua d’aquest dissabte al matí i els talls de carreteres han provocat que la majoria dels turistes cancel·lessin les reserves, i cal tenir en compte que la major part del comerç d’aquest poble prové del turisme francès.

“La gent prefereix no venir per precaució, tot i que amb reserva podrien passar”. Així ho explica l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, que amb només 19 anys -és l’alcalde més jove d’Europa- i dos mesos ostentant el càrrec ja ha de fer front a una petita crisi de la restauració al municipi. Rodríguez ha detallat que des de l’Ajuntament es reuniran amb els comerços “per saber quines afectacions han tingut” i treballaran amb la resta d’administracions “per poder ajudar tota aquesta gent”. En aquest sentit, els restaurants i hotels del municipi demanen rebre subvencions per poder fer front a l’afectació econòmica d’aquest incendi.

Dues dones en una terrassa d’un bar de Portbou / ACN

Pèrdua de productes

Un d’aquests restaurants afectats, per exemple, és el Voramar. El xef de l’establiment, Guillem Gabilán, explica que “l’afectació és greu tot i que siguin només tres dies” perquè, segons ha detallat, “la temporada no està sent gaire bona i just aquest cap de setmana el restaurant estava ple”. Arran de la pèrdua de llum i electricitat que es va produir a principis del cap de setmana originat per les flames s’han vist obligats a llençar molts dels productes que tenien per afrontar el cap de setmana. “Hem perdut molta quantitat de productes perquè les reserves contractades eren per fer els menús degustació grans que són els que més plats porten”, lamenta. Tota aquesta pèrdua de gènere que han viscut aquest primer cap de setmana de mes calculen que els suposarà un cost de 5.000 euros, és per això que creuen que “haurien de rebre alguna mena d’ajuda”.