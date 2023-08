Divuit dotacions dels Bombers de la Generalitat busquen un home de 32 anys que hauria caigut al riu Ebre. Els fets han tingut lloc a l’altura de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). Els testimonis han avisat al telèfon d’emergències aquesta mitjanit de què un home hauria caigut a l’aigua prop de la zona de les petanques. Alertats pels relats dels testimonis, el cos de Bombers ha desplegat immediatament un dispositiu per a intentar trobar el desaparegut. Aquest matí, després de tota una nit de recerca, els operaris encara no havien aconseguit localitzar-lo, motiu pel qual han decidit ampliar i reforçar l’equip de busca.

Actualment, hi treballen un total de 16 dotacions i un equip aeri que sobrevola el perímetre amb un helicòpter. El cos de Mossos d’Esquadra també s’ha unit a la cerca. Aquest mateix diumenge, els Mossos d’Esquadra també han demanat col·laboració a la ciutadania per trobar un home de 83 anys que respon al nom de Juan desaparegut des de dissabte a Barcelona. Els Mossos han detallat que l’home fa 1,65 metres, té els cabells llisos blancs i els ulls blaus i “podria estar desorientat”. Quan va desaparèixer portava pantalons llargs grisos, una camisa de quadres de màniga curta de color blau i unes sandàlies negres. La policia catalana no ha donat més detalls sobre el punt exacte en què es va perdre la pista d’en Juan.

Treballem en la recerca d'una persona que, segons testimonis,hauria caigut a l'aigua, a l'alçada de la zona de la petanca de Móra d'Ebre (avís 00.02h).

A la matinada s'ha iniciat el dispositiu que ha continuat, reforçat, aquest matí.

Hi treballem amb 🚁 i 16 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/PdV1uD3dsa — Bombers (@bomberscat) August 6, 2023

Desapareguts a l’Ebre

Fa poc més de dos mesos, el passat 21 de maig, els equips d’emergències van localitzar el cadàver d’un home en un vehicle enfonsat al pas de barques de Miravet, a la Ribera d’Ebre. Va ser cap a les 11 del matí que emergències va rebre l’avís que hi havia un cotxe submergit al riu Ebre, a la zona de lo Pas de Barca, que connecta la C-12 i la TV-3023. Els Bombers de la Generalitat hi van enviar dotze dotacions terrestres i una unitat subaquàtica del GRAE, que van confirmar la presència d’un cadàver al seient del cotxe.