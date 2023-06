El català de 19 anys que s’ha convertit en l’alcalde més jove d’Europa

Gael Rodríguez s’ha convertit aquest cap de setmana en l’alcalde més jove d’Europa. Amb només 19 anys, Rodríguez ha aconseguit la majoria absoluta a Port Bou (Alt Empordà) després d’obtenir sis dels nou regidors del ple en les primeres eleccions en les quals podia votar. Al capdavant de Sumem, una marca local vinculada al PSC, el jove estudiant de Dret i treballador habitual al bar dels pares ha il·lusionat el poble i ha acabat amb l’hegemonia de Junts, que el 2019 tenia majoria absoluta.

Després de prendre possessió del nou càrrec, Rodríguez va reconèixer que ser l’alcalde més jove d’Europa li afegeix “més pressió” de la que ja tenia, però creu que també serà un al·licient per “fer-ho encara millor del que tenia previst”. El fins ara alcalde, Xavier Barranco, no ha tingut més remei que assumir l’aclaparadora victòria del seu contrincant i li ha ofert la seva “experiència” de govern. “La decisió dels votants va ser clara i contundent”, va dir després d’abstenir-se a la votació “per respecte”.

Gael Rodríguez fa el seu discurs després de ser investit alcalde de Portbou / ACN

Del bar dels pares al despatx de l’alcalde

“El poble s’ha contagiat els últims mesos d’il·lusió”, explica Rodríguez. “Toca fer un punt i a part pel canvi que Portbou necessita”. El nou alcalde de Portbou està convençut que la seva edat —va fer els 19 el passat 8 de maig— és un “gran avantatge”. En unes declaracions a TV3 un parell de dies després de guanyar les eleccions explicava que té “l’energia de 40 persones”. I la necessitarà tota, ja que s’ha proposat acabar amb “l’èxode” d’habitants perquè molta gent pensa que “no hi ha futur” al poble.

El nou alcalde de Portbou es veu més que capacitat per canviar l’ànim del poble i creu que ajudar al bar dels pares li ha permès estar en contacte amb les preocupacions de la gent. “A Can David hi he crescut, primer amb l’àvia i després amb els pares”, reconeixia després de les municipals. “Soc el que soc gràcies al bar, és on he après a tractar la gent, a escoltar, a servir, que és el que vinc a fer a l’Ajuntament”. Per Rodríguez, Portbou “és un poble que s’ha quedat parat en el temps i ha de dir-li hola al segle XXI”.