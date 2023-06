El catalán de 19 años que se ha convertido en el alcalde más joven de Europa

Gael Rodríguez se ha convertido este fin de semana en el alcalde más joven de Europa. Con solo 19 años, Rodríguez ha conseguido la mayoría absoluta en Port Bou (Alt Empordà) después de obtener seis de los nueve regidores del pleno en las primeras elecciones en las cuales podía votar. Al frente de Sumem, una marca local vinculada al PSC, el joven estudiante de Derecho y trabajador habitual en el bar de sus padres ha ilusionado al pueblo y ha acabado con la hegemonía de Junts, que en 2019 tenía mayoría absoluta.

Después de tomar posesión del nuevo cargo, Rodríguez reconoció que ser el alcalde más joven de Europa le añade “más presión” de la que ya tenía, pero cree que también será un aliciente para “hacerlo todavía mejor de lo que tenía previsto”. El hasta ahora alcalde, Xavier Barranco, no ha tenido más remedio que asumir la aplastante victoria de su contrincante y le ha ofrecido su “experiencia” de gobierno. “La decisión de los votantes fue clara y contundente”, dijo después de abstenerse en la votación “por respeto”.

Gael Rodríguez hace su discurso después de ser investido alcalde de Portbou / ACN

Del bar de sus padres al despacho del alcalde

“El pueblo se ha contagiado los últimos meses de ilusión”, explica Rodríguez. “Toca hacer un punto y aparte por el cambio que Portbou necesita”. El nuevo alcalde de Portbou está convencido de que su edad —cumplió los 19 el pasado 8 de mayo— es una “gran ventaja”. En unas declaraciones a TV3 un par de días después de ganar las elecciones explicaba que tiene “la energía de 40 personas”. Y la necesitará toda, puesto que se ha propuesto acabar con “el éxodo” de habitantes que sufre el pueblo, ya que mucha gente piensa que “no hay futuro”.

El nuevo alcalde de Portbou se ve más que capacitado para cambiar el ánimo del pueblo y cree que ayudar en el bar de sus padres le ha permitido estar en contacto con las preocupaciones de la gente. “En Can David he crecido, primero con mi abuela y después con mis padres”, reconocía después de las municipales. “Soy lo que soy gracias al bar, es dónde he aprendido a tratar a la gente, a escuchar, a servir, que es lo que vengo a hacer en el Ayuntamiento”. Para Rodríguez, Portbou “es un pueblo que se ha quedado parado en el tiempo y tiene que decirle hola al siglo XXI”.