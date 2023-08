Els Bombers donen per controlat l’incendi de Portbou

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l’incendi forestal de Portbou (Girona) després de passar tota la nit repassant el perímetre per evitar revifades. Segons han explicat els mateixos Bombers, s’ha mantingut una trentena de dotacions terrestres actives que només han hagut d’apagar algunes soques que fumejaven. Efectius del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), vehicles lleugers de coordinació i comandament i una unitat mitjana de comandament han participat del dispositiu per intentar controlar el foc.

L’incendi de Portbou, que cremava des de divendres, es mantenia estabilitzat des de feia un dia i els Bombers confiaven poder controlar-lo aquest dilluns si no hi havia contratemps, en especial pel que fa al temps. La previsió meteorològica apunta a una tramuntana sostinguda d’uns 30 kilòmetres per hora, amb ràfegues màximes de 60 kilòmetres per hora. “Continuem treballant per garantir que no queden fumeroles ni punts calents”, han explicat fonts del cos. El foc ha afectat 573 hectàrees, de les quals 387 corresponen al municipi de Colera i 185 al de Portbou.

Un helicòpter descarregant en un dels focus de l’incendi de Portbou /ACN

Inici d’agost enlaire

L’incendi de Portbou provocat fortes pèrdues econòmiques als restaurants i hotels de la zona. El foc i els talls de subministrament han provocat una allau de cancel·lacions. “La gent prefereix no venir per precaució, tot i que amb reserva podrien passar”, ha explicat l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez. L’ajuntament es reunirà amb els comerços de la localitat “per saber quines afectacions han tingut” i parlarà amb altres administracions per buscar solucions.

El xef del restaurant Voramar, Guillem Gabilán, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que “l’afectació és greu tot i que siguin només tres dies” perquè, segons ha reconegut, “la temporada no està sent gaire bona i just aquest cap de setmana el restaurant estava ple”. A conseqüència dels talls elèctrics, l’establiment ha hagut de llançar productes de qualitat, com foie-gras o marisc. “Hem perdut molta quantitat de productes perquè les reserves contractades eren per fer els menús degustació grans que són els que més plats porten”.