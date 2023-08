El PP torna a sondejar una negociació amb Junts

La falta d’escons per a una majoria a la suma del Partit Popular, Vox, UPN i Coalició Canaria (172) obliga els populars a buscar vots o abstencions en partits com Junts per Catalunya per aconseguir una investidura d’Alberto Nuñez Feijóo. Després de la petició que va fer el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, per negociar amb Junts “sempre dins de la Constitució”; ara ha estat el torn del coordinador general popular, Elías Bendodo, que ha reivindicat que “cal parlar amb tots” els partits, Junts inclòs, encara que “sense empassar-ho tot”.

Bendodo ha explicat en una entrevista a RNE que “no han establert contactes” amb el partit del president a l’exili Carles Puigdemont perquè, segons ha dit, ells mateixos s’han posat “fora de la Constitució” reclamant l’amnistia i l’autodeterminació, però ha reconegut que dependrà de Junts i de la seva actitud “part del resultat de la Mesa del Congrés i de la investidura”.

A més, davant les peticions de la formació esmentada per a un suport a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, entre les quals s’inclou l’amnistia, Bendodo ha remarcat que el Pedro Sánchez “ha demostrat que és capaç de tot per aconseguir els seus objectius i mantenir-se a la butaca” i, en aquest sentit, ha assenyalat que seria passar una altra “línia vermella”, un “excés” que els espanyols “no entendrien”.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, en una atenció als mitjans / ACN

El PSOE qüestiona que el PP pugui anar a la investidura

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions, Félix Bolaños, ha replicat el PP que el seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, no compta amb prou majoria per ser president del govern espanyol. “En això, l’aritmètica del Congrés és molt clara: el senyor Feijóo no té majoria per aconseguir la investidura“, ha sentenciat.

En una atenció als mitjans aquest dijous al Congrés, abans de recollir l’acta de diputat, Bolaños ha ironitzat: “No sé ben bé qui fa els comptes de la investidura al PP; imagino que els mateixos que els van fer les enquestes“. Sobre les seves pròpies negociacions d’investidura amb els partits independentistes, el titular de Presidència ha insistit en “ser discrets, responsables i prudents” i ha evitat entrar ni en les converses mantingudes ni en el contingut.