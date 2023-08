ERC entén que el PSOE presideixi el Congrés i preveu una negociació “complicada”

ERC entén que el PSOE ha de presidir una Mesa del Congrés “suposadament progressista” com a pas previ a obrir una segona negociació per a investir Pedro Sánchez que preveu “complicada”. La número dos dels republicans a Madrid, Teresa Jordà, ha anat aquest dijous al matí a recollir les seves credencials de diputada i ha insistit que ERC parla “directament” amb el PSOE per negociar les possibles majories de la Mesa i que encara no s’ha parlat de la investidura. Els republicans donen per fet que tindran grup propi.

Jordà ha assegurat que els socialistes encara no han posat cap proposta sobre la taula i que ERC “no veta noms”. Les declaracions de la diputada arriben dies després que saltés la polèmica per l’elecció de la presidència de la Mesa del Congrés. Veus de Podemos i Sumar consideren que no l’hauria de tenir el PSOE, com va passar l’anterior legislatura, i han criticat la tasca feta per la socialista catalana Meritxell Batet al capdavant de la cambra. L’endemà de les primeres crítiques, es va filtrar que Batet havia renunciat a repetir com a presidenta del Congrés.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, parla amb un diputat / Europa Press

Moltes coses a negociar per tancar la investidura de Sánchez

La número dos d’ERC veu el PSOE amb “moltes ganes” de presidir el Congrés, entre altres coses perquè atorga un gran poder a l’hora de controlar els temps de l’agenda legislativa i els torns de paraula, i que, en canvi, el seu partit no té especial interès a entrar a la Mesa. “No es tracta d’això”, ha dit. “Si hi ha una investidura, tenim molta feina per defensar Catalunya”. La majoria dels diputats d’ERC ja han recollit la seva acta. Només falta Gabriel Rufián i Montse Bassa, que ho faran la setmana, ja que el límit és el 16 d’agost.

Respecte a les paraules del portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, que aquest dimecres va avançar que les negociacions amb ERC i Junts van pel bon camí, Jordà ha contradit l’eurodiputat català. “Personalment, no he parlat amb el senyor Urtasun”, ha etzibat. “El que ens hauria agradat és que hagués parlat, per exemple, de la llei d’amnistia”. La diputada ha insistit que ara tot està centrat en la negociació per constituir la Mesa del Congrés i que ja hi haurà temps de parlar de la investidura.

“Ho desconec, és un altre calendari i és un tema extremadament complicat”, ha dit a les portes del Congrés. “Estic convençuda que els partits independentistes tenim una oportunitat d’or i que hem de treballar en un posicionament conjunt perquè és una palanca de força”.