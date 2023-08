Sumar només ofereix la taula de diàleg a canvi d’investir Sánchez

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha assegurat que les converses amb Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya per aconseguir un pacte d’investidura per formar govern a l’Estat “avancen de manera positiva”, però en una entrevista a la Cadena Ser només ha ofert el “mètode” de la taula de diàleg per buscar una solució al conflicte entre Catalunya i Espanya. A més, ha evitat posicionar-se sobre si l’amnistia estarà a l’acord amb els independentistes i ha assegurat que “és aviat per parlar de continguts”.

Tot i que no ha volgut revelar gaires més detalls sobre com van les negociacions, Urtasun ha exposat que “tothom és conscient de la importància del diàleg a Catalunya” i ha defensat que “estem a favor d’un mètode, de la taula de diàleg”. “Ningú vol la ruptura institucional. Volem que de la taula de diàleg en surtin solucions”, ha remarcat. També ha insistit que “volen que això surti bé” perquè “no creuen que ningú els vulgui donar una nova oportunitat a PP i Vox per formar govern”.

El dirigent de la formació que lidera Yolanda Díaz, que va deixar el referèndum fora del seu programa electoral, s’ha mostrat optimista sobre la possibilitat d’arribar a un acord amb les forces independentistes i, en aquest sentit, ha destacat el “pas endavant” fet per Jaume Asens, que “està contínuament en contacte amb totes les formacions” i ha assegurat que “ens ajudarà molt”.

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, en una roda de premsa l’endemà de les eleccions / Sumar

“Falta d’ambició”

Preguntat per l’evolució de les negociacions amb el PSOE, el portaveu de Sumar ha criticat una certa “falta d’ambició” dels socialistes. En aquest sentit, ha exposat que “és molt important que l’acord de Govern reflecteixi una ambició que els ciutadans han demanat a les urnes”. “No volem anar a una coalició amb pocs compromisos concrets”, ha sentenciat.

Urtasun ha assenyalat que l’única investidura possible és la d’un bloc “progressista”, però ha insistit que “a la vegada que estem buscant suports d’ERC i d’altres grups, volem que el PSOE tingui més ambició”. “La falta d’ambició és anar a un programa de Govern amb poca concreció. De les urnes surt que hem de governar més i millor i abordar els problemes dels espanyols”, ha conclòs.

Legitimitat del PSOE per presidir la Mesa

Després de saber-se que el PSOE no té cap mena d’intenció de renunciar a la Presidència de la Mesa del Congrés, encara que no donin detalls de qui serà la persona que substituirà Meritxell Batet, Ernest Urtasun ha deixat clar que “Sumar vol que hi hagi una majoria progressista a la Mesa” i considera que els socialistes tenen “legitimitat” per tenir la presidència de la Mesa perquè és el partit del bloc “que té més vots”.