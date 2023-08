Laura Escanes està de vacances familiars amb la filla i ha decidit aprofitar-ho per desconnectar de la faceta d’influencer. Vol desconnectar de debò i això és impossible si té la necessitat d’estar compartint tot el que fa perquè els seguidors la tinguin localitzada. La decisió que ha pres? Deixar les xarxes socials temporalment per poder recarregar piles i cuidar, de debò, la seva salut mental.

La barcelonina ha compartit la fotografia d’una posta de sol que ha acompanyat d’una icona que demostra que aquest és un adeu. A més a més, ha compartit un escrit en el qual explica i justifica per què ha decidit desaparèixer uns dies: “He decidit aprofitar aquesta setmana que estic amb la petita i que no tinc compromisos laborals per desconnectar de les xarxes socials. Fa uns anys em vaig dir a mi mateixa que ho faria un cop l’any com a mínim i ara ha arribat el moment. Tot està bé, no s’ha de preocupar ningú de res, però em ve de gust centrar-me en mi sense més. Us estimo”.

Laura Escanes deixa les xarxes temporalment | Instagram

Aquesta no és la primera vegada que ho fa. Cal recordar que Laura Escanes també va abandonar les xarxes temporalment el 2021 després d’una època dura: “Estaré desconnectada unes setmanes. M’han passat moltes coses en molt poc temps i no puc fingir que estic forta sempre. Us estimo”. La situació és molt diferent ara, en què té una parella molt romàntica que l’estima i que pot gaudir de la filla i la família sense cap preocupació. Així i tot, sempre és bo desconnectar i centrar-se en un mateix.

Altres influencers com Verónica Díaz també han deixat Instagram durant les vacances

Ella no és l’única influencer que ha decidit aprofitar l’aturada de l’agost per desconnectar i deixar la feina aparcada. Verónica Díaz, coneguda al món de les xarxes com Just Coco, també ha pres la mateixa decisió. En el seu cas, ha anunciat que no farà cap publicació durant tot el mes perquè se sent saturada i vol gaudir del marit -el cèlebre escriptor Javier Castillo– i els tres fills que tenen en comú.

En el seu comiat temporal d’Instagram va reconèixer que li generava certa angoixa forçar-se a deixar el mòbil: “Nervis, por, incertesa i ansietat. És contradictori. Fa més de 10 anys que publico contingut sense parar i sento que necessito un descans i un no pensar en el millor angle per a una foto o en el reels que ara és viral per fer-ho i sumar-me a la tendència. Sento que necessito simplement estar aquí, en el moment present amb els meus fills i gaudir del viatge amb moments a casa tranquils, sense rellotge, sense mòbil, sense notificacions... Més que unes vacances, per a mi són unes setmanes de desintoxicació del mòbil. Últimament sento que no tinc aquest equilibri que m’agrada tenir a la meva vida. Necessito espai, aturar-me per reparar i tornar amb piles”.

Ella sap que ho necessita, però en aquest món és fàcil que la gent s’oblidi de tu i això li preocupa: “Em fa por aturar-me i sortir d’aquesta roda que mai no deixa de girar. Us estimo moltíssim i em fa por marxar perquè no sé què passarà quan torni a agafar el mòbil d’aquí a unes setmanes. Necessito sanar aquesta connexió excessiva que he tingut durant tants anys”.