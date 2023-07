Laura Escanes parla obertament dels problemes amb Álvaro de Luna

Laura Escanes i Álvaro de Luna formen la parella de moda. En un principi no volien parlar de la relació en públic, ja que la influencer s’acabava de separar de Risto Mejide i no volia tornar a acaparar titulars. Ells mateixos van reconèixer, quan es van filtrar a la premsa les primeres imatges, que encara no sabien si la seva història tenia futur o no i que, per aquest motiu, no volien pronunciar-se públicament. El temps va passar i ara es dediquen missatges molt romàntics a través de les xarxes socials. La setmana passada va fer-se molt viral un vídeo d’un dels concerts de l’Álvaro en què feia sortir a l’escenari a la seva xicota, qui visiblement emocionada veia com li dedicava una cançó romàntica que va fer somiar tothom. L’escena era digna de pel·lícula d’amor i van rebre milers de missatges en què s’aplaudia que s’estimessin tant.

Aquesta allau de comentaris macos ha fet molta il·lusió a Laura Escanes, però alhora l’ha posat en alerta. I és que ara que s’ha confirmat la ruptura de Rosalía i Rauw Alejandro, molts fans li haurien dit que ara la seva única esperança de creure en l’amor és que la seva història amb Álvaro de Luna triomfi. Això genera molta pressió i la barcelonina ha volgut compartir una reflexió al respecte amb els seguidors: “Arran del vídeo i de l’altra dia al festival amb Álvaro vam rebre 72627292927272 missatges, tuits, notícies… de tot. Crec que en aquell moment ni ell ni jo esperàvem tanta reacció, va ser increïble i ningú no pot trencar aquell moment perquè malgrat que hi havia molts ulls vaig sentir que el moment era molt nostre i de veritat”.

“Però després ve tot el que hem vist de Rosalía i Rauw i he vist comentaris de “només em queda confiar en Laura i Álvaro, només ens queden ells dos bla bla” que sé que són de broma, però generen una pressió heavy perquè al final veieu parts que volem compartir quan ens ve de gust… però basar tot en això és perillós“, ha destacat.

Laura Escanes recorda que la vida no és tan perfecta com mostren a Instagram

Laura Escanes recorda que a Instagram, majoritàriament, els influencers només es publiquen les parts més maques de les seves vides. Si entres al seu perfil pensaràs que la relació amb l’Álvaro és més que meravellosa, sense veure cap mena de discussió o petit problema. La qüestió és que, en realitat, no tot és tan maco: “Basar tot en el que es publica o es veu és fotut. Si la gent creu que una relació és perfecta per una foto o per un vídeo estem perdent la realitat del que són les relacions. Tots compartim el millor amb els nostres (sigui a la xarxa o amb els amics), però les coses dolentes es treballen cada dia a casa i cadascú amb la seva parella”.

Laura Escanes se sincera sobre els problemes en la relació amb Álvaro de Luna | Instagram

Ella té problemes amb Álvaro com els tenen totes les parelles i vol recordar que no passa res: “Vull dir, som més l’hòstia quan solucionem els problemes (que n’hi ha) i aquesta és una petita reflexió perquè no idealitzem tantíssim les relacions que veiem a les xarxes socials. Que la realitat és més maca (i difícil, a vegades) però més satisfactòria. A vegades m’encanta cridar-ho als quatre vents i que el món sencer sàpiga que t’estimo. Unes altres m’amagaria en el nostre petit racó i em quedaria en el teu coll mentre vivim sense que ningú no ens molestés ni opinés ningú només per protegir el que tenim”.