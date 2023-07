Laura Escanes habla abiertamente de los problemas con Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna forman la pareja de moda. En un principio no querían hablar de la relación en público, ya que la influencer se acababa de separar de Risto Mejide y no quería volver a acaparar titulares. Ellos mismos reconocieron, cuando se filtraron a la prensa sus primeras imágenes, que todavía no sabían si su historia tenía futuro o no y que, por este motivo, no querían pronunciarse públicamente. El tiempo pasó y ahora se dedican mensajes muy románticos a través de las redes sociales. La semana pasada se hizo muy viral un video de uno de los conciertos de Álvaro en que hacía salir al escenario a su novia, quien visiblemente emocionada veía cómo le dedicaba una canción romántica que hizo soñar a todo el mundo. La escena era digna de película de amor y recibieron miles de mensajes en los que se aplaudía que se quieran tanto.

Esta avalancha de comentarios bonitos ha hecho mucha ilusión a Laura Escanes, pero a la vez le ha puesto en alerta. Y es que ahora que se ha confirmado la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, muchos fans le habrían dicho que ahora su única esperanza de creer en el amor es que su historia con Álvaro de Luna triunfe. Esto genera mucha presión y la barcelonesa ha querido compartir una reflexión al respeto con los seguidores: «A raíz del video y de la otra día al festival con Álvaro recibimos 72627292927272 mensajes, tuits, noticias… de todo. Creo que en aquel momento ni él ni yo esperábamos tanta reacción, fue increíble y nadie puede romper aquel momento porque a pesar de que había muchos ojos sentí que el momento era muy nuestro y de verdad».

«Pero después viene todo lo que hemos visto de Rosalía y Rauw y he visto comentarios de «solo me queda confiar Laura y Álvaro, solo nos quedan ellos dos bla bla» que sé que son en broma, pero generan una presión heavy porque al final veis partes que queremos compartir cuando nos apetece… pero basar todo en esto es peligroso«, ha destacado.

Laura Escanes recuerda que la vida no es tan perfecta como muestran en Instagram

Laura Escanes recuerda que en Instagram, mayoritariamente, los influencers solo se publican las partes más bonitas de sus vidas. Si entras a su perfil pensarás que la relación con Álvaro es más que maravillosa, sin ver ningún tipo de discusión o pequeño problema. La cuestión es que, en realidad, no todo es tan perfecto: «Basar todo en el que se publica o se ve es jodido. Si la gente cree que una relación es perfecta por una foto o por un video, estamos perdiendo la realidad de lo que son las relaciones. Todos compartimos lo mejor con los nuestros (sea en la red o con los amigos), pero las cosas malas se trabajan cada día en casa y cada uno con su pareja».

Laura Escanes se sincera sobre los problemas en la relación con Álvaro de Luna | Instagram

Ella tiene problemas con Álvaro como los tienen todas las parejas y quiere recordar que no pasa nada: «Quiero decir, somos más la hostia cuando solucionamos los problemas (que los hay) y esta es una pequeña reflexión para que no idealizamos tantísimo las relaciones que vemos en las redes sociales. Que la realidad es más bonita (y difícil, a veces) pero más satisfactoria. A veces me encanta gritarlo a los cuatro vientos y que el mundo entero sepa que te quiero. Otras me escondería en nuestro pequeño rincón y me quedaría en tu cuello mientras vivimos sin que nadie nos molestara ni opinara nadie solo para proteger lo que tenemos».