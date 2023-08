Laura Escanes está de vacaciones familiares con su hija y ha decidido aprovecharlo para desconectar de la faceta de influencer . Quiere desconectar de verdad y esto es imposible si tiene la necesidad de estar compartiendo todo lo que hace para que los seguidores la tengan localizada. ¿La decisión que ha tomado? Dejar las redes sociales temporalmente para poder recargar pilas y cuidar, de verdad, su salud mental.

La barcelonesa ha compartido la fotografía de una puesta de sol que ha acompañado de un icono que demuestra que este es un adiós. Además, ha compartido un escrito en el que explica y justifica por qué ha decidido desaparecer unos días: «He decidido aprovechar esta semana que estoy con la pequeña y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales. Hace unos años me dije a mí misma que lo haría una vez al año como mínimo y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no se tiene que preocupar nadie de nada, pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero».

Laura Escanes deja las redes temporalmente | Instagram

Esta no es la primera vez que lo hace. Hay que recordar que Laura Escanes también abandonó las redes temporalmente en 2021 después de una época dura: «Estaré desconectada unas semanas. Me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que estoy fuerte siempre. Os quiero». La situación es muy diferente ahora, en que tiene una pareja muy romántica que le aprecia y que puede disfrutar de la hija y la familia sin ninguna preocupación. Aun así, siempre es bueno desconectar y centrarse en un mismo.

Otras influencers como Verónica Díaz también han dejado Instagram durante las vacaciones

Ella no es la única influencer que ha decidido aprovechar la parada de agosto para desconectar y dejar el trabajo aparcado. Verónica Díaz, conocida en el mundo de las redes como Just Coco, también ha tomado la misma decisión. En su caso, ha anunciado que no hará ninguna publicación durante todo el mes porque se siente saturada y quiere disfrutar de su marido -el célebre escritor Javier Castillo– y los tres hijos que tienen en común.

En su despedida temporal de Instagram reconoció que le generaba cierta angustia forzarse a dejar el móvil: «Nervios, miedo, incertidumbre y ansiedad. Es contradictorio. Hace más de 10 años que publico contenido sin cesar y siento que necesito un descanso y un no pensar en el mejor ángulo para una foto o el reels que ahora es viral para hacerlo y sumarme a la tendencia. Siento que necesito simplemente estar aquí, en el momento presente con mis hijos y disfrutar del viaje con momentos en casa tranquilos, sin reloj, sin móvil, sin notificaciones... Más que unas vacaciones, para mí son unas semanas de desintoxicación del móvil. Últimamente siento que no tengo este equilibrio que me gusta tener en mi vida. Necesito espacio, pararme para reparar y volver con pilas».

Ella sabe que lo necesita, pero en este mundo es fácil que la gente se olvide de ti y esto le preocupa: «Me da miedo pararme y salir de esta rueda que nunca deja de girar. Os quiero muchísimo y me da miedo marchar porque no sé qué pasará cuando vuelva a coger el móvil dentro de unas semanas. Necesito sanar esta conexión excesiva que he tenido durante tantos años».