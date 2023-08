Un grup de turistes catalans, atrapats a Etiòpia per l’esclat d’un conflicte armat

Un grup de turistes catalans estan atrapats a Etiòpia des de fa dies arran de l’esclat d’un conflicte armat entre milícies regionals i l’exèrcit etíop a la regió d’Amhara, al nord del país. Segons ha avançat TV3, el grup de catalans es va veure sorprès pels enfrontaments entre grups armats mentre feien un viatge organitzat per la zona. Fonts del departament d’Acció Exterior han confirmat que en el grup hi ha 19 persones d’arreu de l’estat espanyol i que la majoria són catalans.

Tot i que han pogut escapar de la zona més perillosa, fa dies que esperen una solució per poder sortir d’Etiòpia. La Generalitat reconeix que la “situació és molt complicada” i que no hi ha una previsió de quan podran marxar del país. La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha explicat a RAC1 que estan en “contacte constant” amb el Ministeri d’Exteriors espanyol i amb els catalans atrapats. “Treballem perquè puguin sortir d’aquesta situació com més aviat millor”, ha assegurat.

Situació tensa i sense solució immediata

Entre els catalans atrapats a Etiòpia hi ha el periodista d’Esports de Catalunya Ràdio Jordi Iturria, que va relatar fa un parell de dies al 324 com van trobar-se enmig d’un conflicte regional. “Ens para a la carretera un grup armat, i sense demanar permís ni res, van pujar al sostre —de la furgoneta en què viatjàvem—, armats i disparant a l’aire. T’adones ràpidament que alguna cosa passa”. A banda dels catalans, també hi ha turistes francesos, estatunidencs i xinesos que també esperen ser rescatats.

“Cadascú parlava amb la seva ambaixada, però la solució per sortir era diversa”, prossegueix Iturria. “Uns deien que ens quedéssim, en cas de l’ambaixada espanyola; d’altres, que sortíssim per un costat; d’altres, per un altre. Les ambaixades trucaven constantment, però la sensació era que els informàvem més nosaltres a ells que ells a nosaltres. Érem al quilòmetre zero del conflicte.”

El govern federal etíop ha declarat l’estat d’emergència a la zona i la regió està segellada. Tots els aeroports i aeròdroms estan sota control militar i les vies d’accés terrestres també estan tancades. Els turistes han estat allotjats en diversos establiments mentre esperen una solució a la seva situació. Els turistes han estat allotjats en diversos establiments mentre esperen una solució a la seva situació. Finalment, el cap de setmana passat van poder marxar cap al nord, a la regió d’Afar, que fa frontera amb Eritrea, on estan esperant que les ambaixades coordinin un pla d’extracció.