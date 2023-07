El PP està disposat a negociar amb Junts “sempre dins de la Constitució”

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, ha assegurat que els populars estan disposats a negociar amb Junts “sempre que estiguin dins del marc de la Constitució espanyola”. Els populars, que no perden l’esperança de reunir els vots necessaris per investir Alberto Núñez Feijóo com a nou president espanyol, volen obrir converses amb totes les formacions per intentar formar govern.

“El PP està disposat a parlar amb totes i cadascuna de les formacions polítiques” excepte amb EH Bildu, ha dit Rollán en declaracions a la premsa després de saber-se que el PP havia arrabassat al PSOE un diputat per Madrid que complica encara més la investidura de Pedro Sánchez. Els populars insisteixen que almenys Feijóo disposa “almenys de 172 escons” per a ser investit –PP, Vox, UPN i Coalició Canària–, una vintena més que el PSOE, que amb Sumar en tenen 152 de garantits.

La candidata de Junts al 23-J, Míriam Nogueras / ACN

El difícil paper del PSOE

Els populars recorden que el canvi de majories atorgat pel vot exterior “posa en una tessitura molt difícil” el PSOE, ja que Pedro Sánchez necessita “el suport decidit i ferm tant d’ERC, PNB, BNG, EH Bildu i de Junts”. Ara ja no en té prou amb l’abstenció d’algun d’aquests partits, per la qual cosa el preu de la investidura també pujarà. I no només això. Encara que sigui investit, Sánchez dependrà de fins a cinc partits —entre ells Junts, amb qui no van tenir cap sintonia la passada legislatura— per tirar endavant qualsevol reforma legislativa i s’aventura una legislatura complicada.

El 17 d’agost es constitueix el Congrés i llavors els partits afrontaran la primera prova de foc: la constitució de la Mesa. El PSOE aspira a continuar presidint-la per mantenir el control dels debats i de la cambra, mentre que ERC i Junts necessiten l’ajuda dels socialistes per garantir que tindran grup propi encara que tècnicament no hi tenen dret.