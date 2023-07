El PP está dispuesto a negociar con Junts «siempre dentro de la Constitución»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha asegurado que los populares están dispuestos a negociar con Junts “siempre que estén dentro del marco de la Constitución española”. Los populares, que no pierden la esperanza de reunir los votos necesarios para investir a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente español, quieren abrir conversaciones con todas las formaciones para intentar formar gobierno, excepto con Bildu.

«El PP está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas», excepto con EH Bildu, ha dicho Rollán en declaraciones a la prensa después de saberse que el PP había arrebatado al PSOE un diputado por Madrid que complica todavía más la investidura de Pedro Sánchez. Los populares insisten en que Feijóo dispone “al menos de 172 escaños” para ser investido —PP, Vox, UPN y Coalición Canaria—, una veintena más que el PSOE, que con Sumar tiene 152 garantizados.

La candidata de Juntos al 23-J, Míriam Nogueras / ACN

El difícil papel del PSOE

Los populares recuerdan que el cambio de mayorías otorgado por el voto exterior “pone en una tesitura muy difícil” al PSOE, puesto que Pedro Sánchez necesita «el apoyo decidido y firme de ERC, PNV, BNG, EH Bildu y de Junts”. Ahora ya no tiene suficiente con la abstención de alguno de estos partidos, por lo cual el precio de la investidura también subirá. Y no solo eso. Aunque sea investido, Sánchez dependerá de hasta cinco partidos —entre ellos Junts, con quienes no tuvieron ninguna sintonía la pasada legislatura— para sacar adelante cualquier reforma legislativa y se aventura una legislatura complicada.

El 17 de agosto se constituye el Congreso y entonces los partidos afrontarán la primera prueba de fuego: la constitución de la Mesa. El PSOE aspira a continuar presidiéndola para mantener el control de los debates y de la cámara, mientras que ERC y Junts necesitan la ayuda de los socialistas para garantizar que tendrán grupo propio, aunque técnicamente no tengan derecho.