Un revisor mantenint sexe a l’estació de Tortosa provoca 30 minuts de retard

Els retards dels trens de Rodalies solen ser una constant a Catalunya per raons diverses com avaries, problemes de catenària o tall en vies pel robatori de cable de coure, entre d’altes problemes, però la nit del 9 d’agost es va viure una situació inesperada a l’estació de Rodalies de Tortosa en el tren que havia de sortir a les 20.55 hores.

Com sol ser habitual, el maquinista que havia de conduir el comboi cap a Barcelona es va dirigir cap a la cabina de comandament per iniciar el trajecte, però no ho va poder fer perquè, segons explica Diari de Tarragona, en entrar a la cabina, es va trobar amb un dels interventors mantenint una relació sexual amb una dona, en una posició expansiva, sobre part dels comandaments que s’havien de manipular per emprendre el viatge cap a la capital catalana.

Després de l’impacte per l’escena que acabava de viure, el maquinista va baixar del tren i va informar-ne immediatament als seus superiors del que havia succeït. A més, es va negar a conduir la màquina, ja que la parella s’havia estat recolzant sobre els comandaments que havia de fer servir per al viatge.

Un tren de Rodalies operat per Renfe a l’estació de Gavà | ACN (Albert Segura)

Canvi de locomotora

A més, el maquinista va exigir que li canviessin la locomotora per una altra de neta, i la que havia servit de cabina del desig de l’interventor i la dona es va quedar a la capital del Baix Ebre per a una neteja exhaustiva. Al final, l’escena de passió que es va trobar i el canvi d’unitat van provocar un retard de mitja hora en la sortida del tren de l’R16. Arran dels fets, fonts de Renfe ha explicat a El Món que a l’interventor de la companyia se li obrirà un expedient disciplinari del qual es derivaran les sancions que es considerin oportunes.