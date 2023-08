Se continúan conociendo detalles sobre el caso Daniel Sancho, el joven español que ha asesinado y descuartizado un cirujano colombiano en Tailandia. Ahora ha transcendido el mensaje de despedida que Daniel envió a su círculo de amigos momentos antes de entrar en la prisión. A pesar de estar detenido y bajo custodia policial hasta que el juez decretó su ingreso en prisión provisional este lunes, el hijo de Rodolfo Sancho tuvo acceso a su teléfono móvil y pudo ponerse en contacto con familiares, amigos y, incluso, habló con periodistas. Y a todos ellos se los explicó el que había hecho y como se encontraba.

La revista Lecturas ha revelado el texto que Daniel Sancho, de 29 años, hizo llegar al sedes amigos, donde se disculpa por el durísimo trance que está haciendo pasar a aquellos que lo estiman, «siento que estéis teniendo que ser de aquellas personas que sufren esto». Aun así, no duda a justificar su presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta: «Me estaba amenazando tanto a mí como mi familia». Sancho insiste que él «estaba defendiendo mi vida y la de todos los que estimo». «Algún día sabréis toda la verdad» sentencia, dejando entrever que todavía no se ha explicado qué pasó realmente y por qué habría decidido poner fin así en la vida del colombiano.

Playa de la isla de Koh Phangan donde Daniel Sancho mató y equarterar un cirujano colombiano / Europa Press/Contacto/Nathalie Jamois

Estas no son las primeras palabras que conocemos de Sancho, que, incluso, también había hecho declaraciones a la prensa. El chef aseguró que es culpable, pero justificó el asesinato. «Soy culpable, pero yo era prisionero del Edwin. Me tenía como prisionero. Era una jaula de vidrio, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca habría hecho», dijo en declaraciones a la agencia EFE.

La familia del cirugià colombiano