Plataforma per la Llengua veu “clarament ambigua” la proposta de Sánchez

Plataforma per la Llengua rebutja de ple la proposta del president del govern espanyol en funcions i candidat a la presidència, Pedro Sánchez, de “desplegar l’ús del català” a les institucions europees i l’han considerat “insuficient” i “clarament ambigua”. A través d’un comunicat, l’entitat ha reiterat que és de vital importància que el català sigui afegit al llistat de llengües oficials de la UE que s’estableix el Reglament 1/1958.

L’entitat recorda que l’ús del català en institucions com el Parlament Europeu és només un dels avantatges que suposa l’oficialitat, però que, en canvi, no suposa que el català gaudeixi de “tota la protecció legal”. A més, recorda que l’acord de la Taula de Diàleg de poder utilitzar el català a l’Europarlament és una concessió que el Consell de la Unió Europea ja va acceptar formalment l’any 2005, però que simplement no s’ha arribat a desplegar mai.

En aquest sentit, l’ONG del català demana al president espanyol en funcions que aprofiti la presidència europea per aconseguir l’avenç significatiu que suposaria que el català esdevingués oficial en un pla d’igualtat amb altres llengües amb menys parlants que ja tenen la d’aquesta condició.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder / I.N

Un manifest per l’oficialitat

Plataforma per la Llengua i més de seixanta associacions catalanes (entre les quals, el FC Barcelona, el Col·legi de Metges de Barcelona i diverses Cambres de Comerç) van impulsar el febrer passat un manifest per reclamar l’oficialitat del català a Europa que va rebre més de 50.000 suports de particulars.

ERC tampoc no s’ho empassa

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha replicat a Sánchez que el compromís d’impulsar el català a Europa ja s’havia acordat anteriorment i no s’ha complert. Quin gest és aquest?”, s’ha preguntat Rovira, i ha recordat, com ho ha fet la plataforma, que aquesta mesura ja estava assumida i “segellada” en els acords de la taula de diàleg del 7 de juliol del 2022.