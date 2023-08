Un cambrer exigeix parlar en espanyol a una diputada de la CUP

Avui hem posat una reclamació al bar restaurant Las Salinas, a la platja Llarga de Tarragona després d'haver estat vexats pel simple fet de parlar en català. Un lloc on hi havíem estat desenes de vegades sense cap conflicte, i al que no hi tornarem després del què ha passat 🧵👇 pic.twitter.com/pUqwglEtKi