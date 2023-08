Yolanda Díaz diu que està negociant amb Junts “al màxim nivell”

La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha assegurat que està negociant amb Junts per Catalunya per investir Pedro Sánchez com a president d’un govern de coalició “al màxim nivell”. En aquest sentit, s’ha mostrat “optimista” amb les converses de cara a la constitució de la Mesa del Congrés aquest dijous, en la qual els vots de Junts -que ho decidirà només dues hores abans- seran decisius. En una reunió amb els 31 diputats de Sumar, la líder del partit ha assegurat que “Asens i jo mateixa estem negociant amb discreció i al màxim nivell” amb el partit de Carles Puigdemont. Díaz ha insistit que perquè aquestes converses siguin “fructíferes” s’han de continuar desenvolupant de forma “discreta”. Junts coincideix en aquesta apreciació i ha imposat un hermetisme que només trenca Puigdemont amb les seves piulades.

En l’atenció als mitjans, Díaz ha dit que està implicada en les negociacions amb totes les formacions i també amb Junts, amb qui parla conjuntament amb Jaume Asens. La líder de Sumar no ha deixat clar si manté converses directament amb Puigdemont, però sí que ha reiterat el seu agraïment a Asens per “treballar amb molta convicció perquè tot surti bé”.

El líder de Podemos al Congrés, Jaume Asens, durant una roda de premsa / Europa Press

Emmarca les paraules de Puigdemont en la “lògica de les últimes hores d’una negociació”

Sobre la piulada que ha fet aquest dimecres Carles Puigdemont on exigeix “fets comprovables abans de comprometre cap vot” -i que Sánchez ha correspost amb un gest cap a l’independentisme-, Díaz ho ha emmarcat en la “lògica de les últimes hores d’una negociació”. La líder de Sumar ha assegurat que és “optimista sobre el futur del nostre país”. Minuts abans la líder dels comuns al Congrés, Aina Vidal, ha coincidit amb Yolanda Díaz i ha dit que el silenci de Junts és “un bon senyal”.