Junts decidirà a última hora la seva postura sobre la Mesa del Congrés

Junts per Catalunya decidirà a última hora la seva postura sobre la presidència de la Mesa del Congrés. El partit ha convocat una reunió telemàtica de l’executiva dues hores abans de la constitució de la cambra, que començarà el dijous cap a les 10.00. El sentit del vot que triï l’executiva de Junts pot determinar, amb el permís de Coalició Canària, si la Mesa del Congrés està controlada pel PSOE o pel PP. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts del partit a l’ACN, la reunió tindrà lloc a les 8.00 i, fins llavors, Junts ha reclamat discreció als seus dirigents per evitar que es filtri el contingut de les negociacions amb el PSOE.

Conscients de la transcendència de la decisió que tenen entre mans, fa dies que els dirigents de Junts eviten fer declaracions públiques sobre les negociacions per conformar la Mesa del Congrés, que de moment són les que acaparen tota l’atenció. Tots els partits implicats són conscients que la Mesa és un primer termòmetre per veure l’estat actual de la majoria d’investidura de Pedro Sánchez i de moment se centren a tancar contrapartides de caràcter més pràctic com les presidències de comissions, els grups parlamentaris o l’ús del català al Congrés.

Míriam Nogueras, acompanyada de la cúpula de Junts, moments abans de fer la valoració / Mireia Comas

La convocatòria de l’executiva de Junts a primera hora del dijous s’ha consensuat entre la presidenta i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull, i els portaveus de la formació al Congrés i el Senat, Míriam Nogueras i Josep Lluís Cleries. La previsió és que la reunió s’allargui fins pocs minuts abans que comenci la sessió constitutiva de les cambres espanyoles. Fins ara no ha transcendit el contingut de cap trucada o reunió que els negociadors de Junts hagin pogut tenir amb el PSOE. Ni tan sols se sap si han posat condicions concretes per votar el candidat del PSOE a la Mesa del Congrés.

La Mesa del Congrés, un engranatge clau

Tot i que la majoria del focus mediàtic s’ha posat en la investidura de Pedro Sánchez, les negociacions per la constitució de la Mesa del Congrés també són importants, ja que es tracta d’un engranatge clau per a la legislatura. Tenir una Mesa favorable o contrària als partits del govern pot marcar la diferència entre una legislatura curta o una de llarga. El PP ja té majoria absoluta al Senat, amb la qual cosa pot entorpir molt l’acció legislativa de Sánchez. Si també controlés la Mesa, tindria en el seu poder la clau de l’agenda legislativa –pot decidir què es tramita i què no– i podria marcar els tempos de les intervencions dels parlamentaris.

La Mesa del Congrés té nou membres. Ara mateix es dona per fet que el bloc progressista i el bloc conservador en tindran quatre cadascun —dues vicepresidències i dues secretaries—. Per tant, la presidència de la cambra serà clau per decantar la balança cap a una banda o una altra sempre que hi hagi conflicte. Ara mateix el PP, Vox i UPN tenen 171 vots, mentre que el PSOE només té garantits els de Sumar i els de Bildu, que ja han anunciat que donaran suport al candidat socialista sense contrapartides. ERC, el PNB, el BNG i Junts no s’ha pronunciat, tot i que els republicans i els nacionalistes bascos són clarament favorables a arribar a un acord sempre que el PSOE estigui disposat a fer concessions importants. Per tant, el PSOE necessita tots els partits per poder retenir el control de la Mesa.