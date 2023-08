Discreció i paciència, la recepta de Puigdemont per a les negociacions amb el PSOE

Falten només tres dies per la sessió de constitució del Congrés dels Diputats i Junts, que també jugarà un paper important en la conformació de la Mesa, fa dies que manté un perfil baix, amb comptadíssimes declaracions públiques. Carles Puigdemont ha trencat aquest silenci autoimposat del partit per assegurar que la recepta de Junts per a les negociacions amb el PSOE és la discreció i la paciència. “Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció”, ha dit el president català a l’exili en un missatge publicat a Twitter.

Els socialistes necessiten presidir la Mesa del Congrés per poder controlar els temps de les possibles investidures d’Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. De moment el PSOE només té garantit el suport de Sumar i Bildu, que ja han anunciat que votaran a favor sense contrapartides, però també necessita ERC, Junts, el PNB i el BNG per superar els 171 vots que tenen el PP, Vox i UPN. La resta de seients estan garantits i seran quatre per al bloc progressista i quatre més per al conservador, ja que el sistema d’elecció així ho estableix. Per tant, la balança la decantarà la presidència de la cambra, que sense els vots de tots els partits independentistes i nacionalistes ara mateix seria per al PP.

Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció. Potser per això, a mesura que s’apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions.



Paciència, perseverança i perspectiva. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 14, 2023

La vicepresidenta primera en funcions, Nadia Calviño, ha dit en una entrevista a TVE que el president o presidenta del Congrés “hauria de ser una persona del PSOE” i ha defensat unes negociacions “discretes” amb la resta de grups per assegurar una majoria progressista. Calviño ha assegurat que hi ha “negociacions constants”. Per la seva banda, la portaveu de Sumar, Marta Lois, també ha apostat per limitar el “soroll innecessari” que envolta les negociacions amb ERC i Junts per no entorpir les converses.

La subhasta de la investidura i un dard a ERC

“Potser per això, a mesura que s’apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions”, ha etzibat Puigdemont. “Paciència, perseverança i perspectiva”. Tot i que no ho menciona explícitament, el missatge del president català a l’exili també és un dard per a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que aquest cap de setmana ha respost a un article publicat a La Vanguardia en el qual s’assegurava que Junts veu inviable fer un front comú amb els republicans.

“La posició d’ERC és molt clara. I serà ERC qui en farà de portaveu. A més, Junts i PSOE la saben”, va avisar Rovira, que va insistir un cop més en forjar una aliança amb Junts. “Prioritzem l’entesa estratègica amb Junts. No volem renunciar a la força conjunta i necessària dels 14 diputats independentistes”. I també va advertir el PSOE que “no pot donar per descomptats els vots d’ERC a res”, ni tan sols a la Mesa del Congrés. Els republicans recorden que en l’última legislatura, sota la presidència de la socialista Meritxell Batet, la Mesa ha prohibit parlar en català, ha vetat la investigació del Catalangate i ha encallat la tramitació d’una llei d’amnistia per las represaliats pel Procés.