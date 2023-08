Puigdemont exigeix al PSOE “fets comprovables abans de comprometre cap vot”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha avisat el PSOE que Junts per Catalunya necessitarà “fets comprovables” abans de comprometre cap vot per a investir-lo o per conformar la Mesa de la cambra. A poc més de 24 hores de la constitució del Congrés, encara no se sap com es configurarà la nova Mesa i els vots dels set diputats de Junts continuen a l’aire. Són vots decisius que Carles Puigdemont ha insistit en els últims dies que no regalaran. En un tuit aquest dimecres, el president a l’exili ha assegurat que “els punts cardinals de la posició de Junts no han variat” malgrat les “pressions i corredisses” a què ha estat sotmès Junts. També ha denunciat “algun insult que se’ls descontrola” i ha insistit que “no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols”. “Tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni ens refreden”, ha advertit l’eurodiputat de Junts.

“Profunda desconfiança” en els partits polítics espanyols

“No podem avançar nacionalment a base de promeses formulades per qui sempre les incompleix”, ha continuat el president Puigdemont, que ha lamentat que el sistema “polític i mediàtic” espanyol parli de “xantatge” de Junts. “És un error que revela fins a quin punt ignoren, sigui per desinterès o sigui per supèrbia, la realitat que ens ha portat fins aquí”, ha afirmat Puigdemont. Tot i que els missatges arriben amb comptagotes per part de Junts, que prefereix mantenir en silenci les negociacions, el president a l’exili ha tornat a manifestar aquest dimecres la “profunda desconfiança basada en fets reals” envers els partits espanyols. “No desapareixerà per un acord i un desacord no la farà més profunda”, ha advertit.