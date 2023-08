El PSOE aposta per Francina Armengol per presidir el Congrés

El PSOE ha anunciat aquesta tarda en un comunicat que proposarà Francina Armengol com a candidata a presidir el Congrés dels Diputats. L’expresidenta del govern balear és l’aposta dels socialistes per substituir Meritxell Batet, després que la dirigent catalana renunciés a repetir en el càrrec. “Estem convençuts que representarà el nostre país, com a tercera autoritat de l’Estat, amb la màxima solvència, igual que va fer la seva antecessora al càrrec Meritxell Batet”, ha assegurat la formació a menys de 48 hores de la convocatòria del ple de constitució.

Armengol va concórrer a les eleccions espanyoles com a cap de llista dels socialistes a les Balears. Feia el pas, així, cap a la política estatal, coincidint amb els mals resultats que va obtenir a les eleccions autonòmiques i que li han impedit continuar al capdavant de l’executiu. El PSOE ha remarcat també que Armengol és exemple d’una “aposta per la convivència basada en el diàleg” i “d’un país que conviu amb naturalitat en la riquesa que suposen les diverses llengües que es parlen a Espanya”.

Francina Armengol, de 52 anys, té una trajectòria de 25 anys en la política institucional. Militant socialista des dels anys 90, els primers passos els va fer el 1998 com a regidora a Inca, municipi mallorquí on el seu pare, Jaume Armengol, ja havia estat alcalde (1991-1995). Al cap d’un any, el 1999, va ser elegida diputada al Parlament de les Illes Balears. A més, s’ha caracteritzat per la seva bona relació amb la Generalitat durant els vuit anys de presidenta balear (2015-2023).

El PSOE no té assegurada la presidència de la Mesa

Des de Ferraz consideren que Armengol és una figura de consens entre els partits independentistes i nacionalistes, però a hores d’ara no té assegurada la presidència. I és que amb l’entrada del vot a l’estranger -que va provocar un petit canvi en el repartiment d’escons-, el PP, Vox i UPN sumen 171 diputats, els mateixos que el PSOE, Sumar, EH Bildu, el PNB, el BNG i ERC. En aquest escenari, els 7 vots de Junts, així com el de Coalició Canària, seran determinants en la votació.

La formació de Laura Borràs i Jordi Turull ja ha avançat que celebrarà una reunió telemàtica de l’executiva al límit, aquest dijous a primera hora del matí. Esquerra, d’altra banda, ha fixat algunes condicions, com la normalització de l’ús del català a la cambra, però encara no ha pres cap decisió.

La presidència s’elegeix en primera votació per majoria absoluta o, en segona volta, per majoria simple entre els dos candidats més votats. A més de la presidència, les quatre vicepresidències es voten simultàniament i surten elegits els quatre candidats amb més vots. El mateix passa amb les secretaries. En cas d’empat, es vota entre els candidats igualats.